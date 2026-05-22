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Futbol

Manchester City renombrará grada de su estadio en honor a Pep Guardiola

Pep Guardiola l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:50 - 22 mayo 2026
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Esta mañana, Manchester City hizo oficial el nuevo nombre de la recién mejorada y ampliada Tribuna Norte del Etihad Stadium, que llevará el nombre de "La Tribuna Pep Guardiola" (The Pep Guardiola Stand).

La tribuna estará abierta al público por primera vez durante el último partido del técnico al frente del City, en el cierre del torneo frente al Aston Villa. Mansour, quien reconoce el trabajo que ha logrado el estratega al frente del club, realizó esta contribución por los 10 años que fue parte del equipo.

Pep Guardiola con varios trofeos que ganó con Manchester City | X: @ManCity
Pep Guardiola con varios trofeos que ganó con Manchester City | X: @ManCity

Además del bautizo de la tribuna en honor a Guardiola, también se realizará una estatua de Pep, la cual estará ubicada en el acceso de dicho espacio. Su Alteza el Jeque Mansour declaró sobre este reconocimiento hacia el director técnico:

Dije hace mucho tiempo que el Manchester City debía contar con las mejores personas a su disposición, tanto dentro como fuera de la cancha. Durante diez años, Pep ha sido la personificación de esa ambición. Ha dejado una huella imborrable en el ADN del club. Una huella que nace más de la forma en que ganó que de los muchos trofeos que levantó. Cuenta con mi gratitud eterna y la de toda la familia del City, una familia de la que siempre formará parte

El mejorado estadio Etihad

La Tribuna Pep Guardiola será un nuevo punto focal en los días de partido. Funcionando como una columna vertebral estructural, la tribuna es solo una pieza del nuevo distrito de entretenimiento multielemento, que también incluye el nuevo espacio de actividades para aficionados en días de partido llamado Medlock Square, un hotel de 401 habitaciones, un nuevo museo del club, tiendas comerciales, oficinas y una variedad de restaurantes y bares.

Gracias a su conexión con los aficionados del City, su pasión de dirección frente a los jugadores y el crecimiento que obtuvo el equipo con su trabajo, el presidente Khaldoon Al Mubarak agradeció todos sus logros y esfuerzo en sus años de DT con el club:

Pep Guardiola dirigiendo al Manchester City l AP

La relación única que tiene con nuestros aficionados se la ha ganado a través de la honestidad y la pasión de sus diez temporadas luchando por darles el éxito. La Tribuna Pep Guardiola es un recordatorio digno y permanente de esa relación, del período más exitoso en la historia de nuestro club y del genio futbolístico único que está en su corazón

En desarrollo desde finales de 2023, la recién ampliada tribuna añade más de 7,000 nuevos asientos al Etihad Stadium, elevando la capacidad del recinto a más de 61,000 espectadores.

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