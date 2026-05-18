¡Adiós leyenda! Pep Guardiola se va del Manchester City al final de la temporada

Pep Guardiola dejará al Manchester City después de la incertidumbre sobre lo que pasaría con el español; sin embargo, ahora todo indica a que se despedirá al término de la temporada en la Premier League.

El catalán concluirá tras 10 años como timonel de los ‘Citizens’, desde su llegada al conjunto de Inglaterra, así lo ha reportado Dayli Mail Sport, el 3 de julio de 2026, con 20 títulos conquistados, ampliando así su palmarés dentro de su currículum profesional.

Guardiola no se siente cómodo con los fichajes que han llegado al City | AP

¿Cuántos títulos sumó con el Manchester City?

Guardiola ha logrado sacar la casta adelante con el conjunto inglés, dándoles un total de 20 títulos: Premier League: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24; FA Cup: 2018/19, 2022/23 y 2025/26; Copa de la Liga: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 y 2025/26; Community Shield: 2018, 2019 y 2024; UEFA Champions League: 2022/23; Supercopa de Europa: 2023 y un Mundial de Clubes: 2023.

Su más reciente título fue la FA Cup 2025-26 al derrotar por la mínima (1-0) a un combativo Chelsea que vendió cara la derrota. Bajo las órdenes interinas de Calum McFarlane y gracias al solitario gol de Semenyo bastó la coronación.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

Además del título Manchester City estiró su paternidad a 14 partidos invicto sobre el Chelsea y sumó una nueva FA Cup a sus vitrinas, sellando el primer paso de un cierre de temporada que promete ser histórico para el club. De la mano de Guardiola, el City sigue siendo el rey indiscutible del futbol británico.

¿Cuál es su extenso legado?

Guardiola suma 41 títulos en toda su carrera contando su paso en equipos como el Barcelona y Bayern Munich en donde también dejó su legado con diversos títulos saltando a ala fama con el histórico Barcelona de 2009.

Pep Guardiola y Mikel Arteta en la Final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City | AP

Antes de su etapa en Inglaterra, Guardiola construyó su leyenda en el Barcelona, donde conquistó 14 títulos en apenas cuatro temporadas, destacando dos Champions League y tres Ligas. Su estilo de juego marcó una época y es considerado uno de los equipos más influyentes en la historia del futbol.