Los preseleccionados de Chivas llegan al CAR para la concentración de la Selección Mexicana

Tras su eliminación de la Liga MX en la semifinal de vuelta frente a Cruz Azul, los jugadores de Chivas que forman parte de la lista de la preselección mexicana, llegan al Centro de Alto Rendimiento para continuar con los entrenamientos previos al Mundial 2026.

Efraín Álvarez, Bryan González y Richard Ledezma, se presentan en el CAR después de Liguilla para cumplir con la convocatoria de Javier Aguirre e iniciar con la concentración rumbo a la Copa del Mundo.

Bryan González l IMAGO7

¿Por qué se presentaron apenas ante el Vasco?

Los jugadores del Rebaño Sagrado, a pesar de que forman parte de la ultima lista publicada de la selección y forman parte de los 55 jugadores que podrían representar a México en la Copa del Mundo, no estaban en concentración como sus demás compañeros de Chivas.

Al no formar parte de la primera convocatoria como Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Armando González, los jugadores que no habían sido convocados podían concluir Liguilla con su club siempre y cuando se presentaran inmediatamente una vez finalizada su participación en la liga.

Efraín Álvarez enfrentando a su exequipo en el Estadio Akron | MexSport

Los tres jugadores de Chivas llegaron al CAR a dos días de haber finalizado el compromiso con Guadalajara al ser eliminados por La Máquina con un marcador global 4-3, a pesar de perder el pase a la final en la Liga MX, los jugadores que aun no llegaban a la concentración se muestran comprometidos para formar parte de la fiesta mas grande del futbol.