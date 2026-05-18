¡Oficial! Hansi Flick firma extensión de contrato con el Barcelona

Tras la conquista de su segundo título de LaLiga consecutivo, la directiva del Barcelona ha asegurado la continuidad del proyecto del técnico alemán, Hansi Flick, quien permanecerá en el banquillo culé por varias temporadas más.

Apenas una semana después de asegurar matemáticamente el campeonato liguero, el club catalán ha llegado a un acuerdo con el estratega para la renovación de su contrato. El acuerdo inicial contempla una extensión por dos temporadas, con la posibilidad de una tercera sujeta al cumplimiento de determinados objetivos deportivos, según comentó el equipo.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

Una era de éxitos con Flick al mando

Hansi Flick asumió el cargo de entrenador del Barcelona para la temporada 2024-25, en un momento delicado para el club tras un año en blanco que provocó la destitución de Xavi Hernández. La llegada del alemán supuso un revulsivo inmediato.

En su primera campaña, Flick guio al equipo a un triplete nacional, conquistando la Copa del Rey, la Supercopa de España y LaLiga. El único frente en el que no alcanzaron la gloria fue la Champions League, donde cayeron en semifinales.

Aunque en la presente temporada el equipo no pudo revalidar la Copa del Rey y fue eliminado en cuartos de final de la Champions, la obtención de dos títulos ha sido suficiente para que la directiva apueste por la continuidad del estratega.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

Renovación firmada

Al firmar su renovación hasta 2028, Flick comentó que el equipo ha vivido “muchos grandes momentos”, pero que todavía quiere “ganar más títulos”. Además, ha querido poner en valor la conexión con la afición azulgrana, afirmando que “tenemos una atmósfera increíble con los culers”. Finalmente, Flick ha asegurado que el equipo “lo dará todo la próxima temporada para cumplir los sueños que tenemos”.

Ahora, el estratega se alista para cerrar la temporada con una visita al Valencia buscando terminar la temporada de liga con 97 puntos, siendo la segunda máxima cantidad del equipo en una sóla temporada desde que en la temporada 2012-13 obtuvieron 100 unidades.