“Te meto en una bolsa de basura” sujeto amenaza a trabajadora del IMSS en San Luis Potosí

Un momento de tensión se vivió en la Unidad Médico Familiar No. 7 del IMSS, en San Luis Potosí, luego de que un usuario amenazara de muerte a una trabajadora del instituto durante una discusión ocurrida dentro de las instalaciones.

La agresión quedó grabada en video por personas que se encontraban en el lugar y más tarde comenzó a circular en redes sociales, donde generó una ola de reacciones y críticas por la violencia ejercida contra la empleada.

La agresión fue grabada y posteriormente difundida en redes sociales./ Captura de pantalla

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el hombre, de entre 40 y 50 años, acudió al área médica acompañando a su esposa y comenzó a alterarse después de que la asistente realizara el registro de ingreso de la paciente.

En los videos se observa cómo el sujeto lanza amenazas e insultos mientras golpea el mobiliario del módulo de atención.

“La próxima vez que venga mi esposa y la trates mal, te meto en una pinche bolsa de basura y te mato, pende..”, se escucha decir al hombre antes de aventar un teclado contra la trabajadora.

Tras lo ocurrido, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí informó que se activaron los protocolos internos de seguridad para atender la situación y brindar apoyo a la empleada afectada.

La sala de espera estaba llena y la paciencia de un hombre se terminó antes de que lo atendieran. Entre reclamos y amenazas, el ambiente dentro de la clínica se volvió tenso mientras familias y adultos mayores observaban todo.



La escena volvió a encender una discusión que cada… pic.twitter.com/wdUBIo9A4q — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 17, 2026

“El Instituto condena cualquier acto de violencia o agresión que atente contra la integridad, dignidad y seguridad de las y los trabajadores, así como de la población usuaria. Se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales de atención y seguridad para salvaguardar a la trabajadora involucrada”, informó el IMSS mediante un comunicado.

Hasta el momento, autoridades locales no han informado si la trabajadora presentó una denuncia formal contra el agresor o si existe alguna investigación abierta tras la difusión del video.