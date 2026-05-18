Bebé recién nacido es abandonado en contenedor de basura

Una madrugada que parecía tranquila terminó convirtiéndose en una escena que hoy tiene consternados a vecinos de Cancún. Un bebé recién nacido fue encontrado con vida dentro de un contenedor de basura en el fraccionamiento Paraíso Maya, en la Supermanzana 107, luego de que una mujer que recolectaba chatarra escuchara su llanto mientras buscaba materiales reciclables.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 02:00 horas de este lunes. La mujer recorría la zona como parte de su rutina cuando comenzó a escuchar un sonido extraño que provenía de entre los desechos. Al acercarse para revisar, descubrió que se trataba de un recién nacido abandonado dentro del contenedor.

Una mujer que recolectaba chatarra escuchó el llanto del bebé y pidió ayuda al 911./ X: @DigitalNewsQR

Sin perder tiempo, pidió ayuda al número de emergencias 911. Minutos después llegaron paramédicos, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y personal del Grupo GEAVIG, quienes atendieron la situación y resguardaron al menor.

Tras darle los primeros auxilios en el lugar, el bebé fue trasladado de emergencia al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, donde permanece bajo observación médica.

“Se activaron de inmediato todos los protocolos para salvaguardar la integridad física del menor”, señalaron autoridades luego de la movilización.

Aunque el recién nacido se encuentra estable, los médicos mantienen vigilancia constante debido a que su estado sigue siendo delicado por las condiciones en las que fue encontrado y por el riesgo que representa su corta edad.

Paramédicos trasladaron al menor al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”./ X: @DigitalNewsQR

¿Qué pasó con el bebé abandonado en Cancún?

El menor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), donde recibe atención especializada. Mientras tanto, el Sistema DIF Municipal de Benito Juárez tomó el resguardo legal del bebé para garantizar su protección.

Por otro lado, la Fiscalía ya inició las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar a las personas responsables de abandonar al recién nacido.