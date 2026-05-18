Obed Vargas se despide de Griezmann con emotivo mensaje tras su salida del Atlético

La salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid dejó múltiples reacciones dentro del club, pero una de las más emotivas fue la de Obed Vargas, quien dedicó unas palabras especiales al delantero francés.

El mediocampista mexicano reconoció la importancia que tuvo Griezmann en su vida futbolística y reveló que el atacante fue una de las razones por las que comenzó a simpatizar con el conjunto colchonero.

“Le deseo lo mejor, por él soy del Atlético”, expresó Obed Vargas durante la despedida del francés

Nuestro presidente, Enrique Cerezo, hizo entrega a @AntoGriezmann de su placa conmemorativa por haber disputado 5️⃣0⃣0⃣ partidos con la rojiblanca 🤩 pic.twitter.com/tZvvsddmT8 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 18, 2026

Griezmann fue inspiración para Obed Vargas

La admiración del mexicano por Griezmann no es nueva. Desde hace tiempo, Vargas había contado que el campeón del mundo era uno de sus máximos ídolos y que incluso soñaba con compartir equipo con él algún día.

Durante la temporada, ambos lograron coincidir dentro del Atlético de Madrid, situación que representó un momento especial para el joven futbolista mexicano, quien poco a poco comienza a abrirse camino en el futbol europeo.