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Empelotados

Obed Vargas se despide de Griezmann con emotivo mensaje tras su salida del Atlético

Obed Vargas se despide de Griezmann con emotivo mensaje tras su salida del Atlético |MEXSPORT
Obed Vargas se despide de Griezmann con emotivo mensaje tras su salida del Atlético | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:50 - 18 mayo 2026
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El futbolista mexicano recordó la influencia que tuvo Antoine Griezmann en su carrera y reconoció que gracias al francés comenzó a seguir al Atlético de Madrid.

La salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid dejó múltiples reacciones dentro del club, pero una de las más emotivas fue la de Obed Vargas, quien dedicó unas palabras especiales al delantero francés.

El mediocampista mexicano reconoció la importancia que tuvo Griezmann en su vida futbolística y reveló que el atacante fue una de las razones por las que comenzó a simpatizar con el conjunto colchonero.

“Le deseo lo mejor, por él soy del Atlético”, expresó Obed Vargas durante la despedida del francés

Griezmann fue inspiración para Obed Vargas

La admiración del mexicano por Griezmann no es nueva. Desde hace tiempo, Vargas había contado que el campeón del mundo era uno de sus máximos ídolos y que incluso soñaba con compartir equipo con él algún día.

Durante la temporada, ambos lograron coincidir dentro del Atlético de Madrid, situación que representó un momento especial para el joven futbolista mexicano, quien poco a poco comienza a abrirse camino en el futbol europeo.

Por su parte, Griezmann se despidió del Atlético de Madrid como una de las máximas figuras en la historia reciente del club, luego de convertirse en el máximo goleador histórico de la institución y ser pieza clave en distintas etapas del equipo español.

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