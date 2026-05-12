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Futbol

Atlético de Madrid vence al Osasuna con Obed Vargas de titular

Ademola Lookman amte Osasuna l X:Atleti
Ramiro Pérez Vásquez 15:56 - 12 mayo 2026
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Los Colchoneros vencieron 2-1 a Los Rojillos

El Atlético de Madrid se impuso al Osauna en El SADAR para que prácticamente se acerquen al cierre de la temporada con el boleto a Champions League consumado; el conjunto del Cholo Simeone venció 2-1 al Osasuna con Obed Vargas como titular.

¿Cómo fue el partido?

Apenas en el inicio del cotejo los locales avisarían sobre el marco Colchonero por conducto de Budimir como pudo sacó un disparo; pero, termina acabando en las manos de Musso; la primera de gran peligro para Osasuna.

Al minuto una jugada se irá revisada por probable mano que termina por sentenciar José Luis Guzmán con la revisión del VAR y da por bueno la marcación. Ademola Lookman no falla y anota desde los once pasos para abrir el marcador.

Atlético de madrid contra Osasuna l X:Atleti

Error de Koke en propio terreno de juego y regala el esférico a Budimir que queda solo frente al arco y atacante la manda por arriba del travesaño ante la salida de Musso, en una jugada que dejaron par de errores garrafales, esto al minuto 23.

Antes, del descanso aparecería otra jugada polémica; Se pedía penal en un contacto de Llorente sobre el atacante; árbitro dice juegue tras unos segundos de espera que se revisa desde el VAR para que continue el partido.

Atlético de Madrid en EL SADAR L X:Atleti

Alexander Sorloth pondría el segundo para el Atlético de Madrid y la situación se ponía aún más complicada para los locales que soñaban con una victoria y meterse a zona de competición europea desbancando a la Real Sociedad de San Sebastián.

Atlético de Madrid se metería en problemas en el minuto 79; Marcos Llorente veía su segunda tarjeta amarilla y era expulsado. Y tan sol minutos depures llegaría el descuento de Osasuna por conducto de Kiko Barja.

Atlético de Madrid con Obed Vargas l X:Atleti

Se mantiene en el cuarto puesto

Finalmente, se terminada el partido con la victoria de los Colchoneros para consolidarse en la cuarta posición quedándose a tres unidades del tercer puesto que ostenta el Villarreal y ku lejos del segundo que es el Real Madrid con 77 puntos.

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