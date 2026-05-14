Bandido tendrá dura prueba ante Swerve Strickland en Double or Nothing por el torneo Owen Hart

Bandido ya conoce el enorme reto que tendrá en AEW Double or Nothing. El mexicano se enfrentará a Swerve Strickland en la primera ronda del torneo Owen Hart Foundation, competencia que reúne a varias de las principales figuras de la empresa y cuyo ganador obtendrá una oportunidad titular por el Campeonato Mundial de AEW en ALL IN Londres.

“El Más Buscado” tendrá enfrente a un excampeón mundial de AEW y uno de los luchadores más dominantes de los últimos años dentro de la compañía. Swerve Strickland llega como uno de los favoritos para conquistar el torneo, por lo que el combate representa una enorme vitrina para Bandido.

Bandido sigue creciendo dentro de AEW

El mexicano continúa consolidándose poco a poco como uno de los talentos internacionales más importantes de AEW. Sus actuaciones recientes le han permitido ganar protagonismo dentro de la empresa, ser doble campeón (Campeón Mundial de ROH y de parejas de AEW al mismo tiempo), ganar el anillo de Diamantes de Dynamite; lo han llevado a compartir cuadrilátero con el mejor talento de todo el mundo.

Ahora, enfrentar a Swerve Strickland podría convertirse en uno de los combates más importantes de su carrera dentro de la compañía estadounidense, especialmente por lo que está en juego dentro del torneo Owen Hart Foundation.

Bandido es el proximo objetivo de Swerve Strickland.#AEWDynamite pic.twitter.com/wD0rnfHKkO — Tampico Lucha Fan (@tampicoluchafan) May 7, 2026

El ganador irá por el Campeonato Mundial de AEW en ALL IN Londres

El torneo Owen Hart Foundation se ha convertido en una de las competencias más prestigiosas dentro de AEW. Además de rendir homenaje a la leyenda canadiense Owen Hart, el certamen otorga una oportunidad titular para el evento más grande de la empresa: ALL IN.

Participantes del Torneo de Owen Hart | AEW

En esta edición, nombres como Will Ospreay, Samoa Joe, Claudio Castagnoli, Brody King y Jack Perry también forman parte del cuadro masculino, elevando todavía más el nivel de la competencia.

El ganador del torneo recibirá una lucha por el Campeonato Mundial de AEW en ALL IN, evento que se celebrará en Wembley Stadium y que representa el escenario más importante del año para la compañía.