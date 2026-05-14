“No tengan miedo de ilusionarse”: Ángel Villacampa manda aviso antes de la Final

El director técnico del América Femenil , Ángel Villacampa, aseguró que su equipo llega preparado y con mayor madurez para disputar una nueva serie por el título, de cara a la final ante Monterrey.

“Bien, bueno, mira, presión ninguna. Nosotras estamos muy preparadas, hemos ido trabajando, hemos ido mejorando. Sinceramente, creo que el equipo ha ido madurando muchísimo todas estas situaciones, de tal manera que, una vez más, volvemos a clasificar para CONCACAF, volvemos a estar en una final, volvemos a tener unos números realmente importantes.“

Ángel Villacampa durante un partido de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El estratega azulcrema también mandó un mensaje a la afición americanista, pidiéndoles ilusionarse con el equipo de cara a la disputa por el campeonato.

“A la afición tengo pocas cosas que decirle, la verdad. Lo único que queremos es darles la ilusión que tenemos todo el mundo, pero ya lo dije el otro día, incluso me encontraba con americanistas por la calle que me decían ‘no me quiero ilusionar’. Y yo les digo: ilusiónense, porque estamos listas.“

Jugadoras de América en celebración en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Finalmente, Villacampa destacó la importancia de realizar un partido sólido en la ida, tomando como referencia lo que hicieron en semifinales para manejar de mejor forma la eliminatoria.

“Bueno, más allá de la expresión de salir vivos, lo que queremos hacer es un gran partido, porque lo hemos visto, además, no tengo que irme más atrás, lo hemos visto en las semifinales. Hacer un partido muy serio, de un gran rendimiento, de tener esa eficacia, de ser tan contundentes en semifinales, nos ha permitido gestionar mucho mejor lo que podía ser el resultado de la vuelta.“