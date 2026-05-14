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Futbol

“La serie no está acabada”: Joel Huiqui confía en que Cruz Azul avanzará a la Final

Joel Huiqui en celebración tras la victoria de Cruz Azul contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Huiqui en celebración tras la victoria de Cruz Azul contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:47 - 14 mayo 2026
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El entrenador de la Máquina considera que su equipo mostró un buen carácter

La eliminatoria sigue viva y en Cruz Azul lo saben. Tras el empate ante Chivas en la Ida de las Semifinales. Joel Huiqui, dejó claro que su equipo mantiene la fe intacta y apunta alto en este Clausura 2026.

Esta es la Liguilla, siempre hay complicaciones. Con las lesiones o condiciones de salud, se complicó un poco. Son jugadores jóvenes con pocos minutos en Primera División. Esto es parte de la Liguilla, me encanta, porque son juegos tan abiertos sobre todo con Chivas”, expresó.

Huiqui se alista para dirigir a Cruz Azul en Liguilla | MEXSPORT
Huiqui se alista para dirigir a Cruz Azul en Liguilla | MEXSPORT

A pesar de las adversidades, destacó la personalidad que ha mostrado su equipo en momentos clave, asegurando que el grupo ha respondido con carácter en una instancia donde no hay margen de error.

“La serie está abierta, hoy el equipo ha demostrado que está para campeonar. Falta la vuelta, pero esperamos en Dios que todo salga bien y podamos pasar a la final”, afirmó.

CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT
CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT

De cara al partido definitivo, Huiqui subrayó que el vestidor está consciente de lo que se juega y que el mensaje interno ha sido claro: la eliminatoria aún no tiene dueño y todo se definirá en los próximos 90 minutos.

“Lo platicamos un poco en la charla. La serie no está acabada, nuestro equipo tiene un corazón increíble, estoy orgulloso de lo que han hecho”, señaló.

Además, resaltó el impacto que ha tenido el equipo con su afición, generando una conexión importante que se ha reflejado en las gradas y en el ánimo del plantel.

“Han logrado darle identidad a la institución, han llenado dos veces el estadio, tenemos que ganar la vuelta, no hay duda, está para nosotros, estoy seguro”, añadió.

Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7
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