“No va a modificar nada”: Milito evita entrar en polémica arbitral ante Cruz Azul

El juego entre Cruz Azul y Chivas se volvió polémico por el tema arbitral. Ante ello, Gabriel Milito, el estratega del Rebaño evitó opinar sobre el penalti mascado a favor de La Máquina.

“No me gusta hablar del arbitraje y como de costumbre no voy hablar porque no va a modificar absolutamente nada entonces , mejor hablo del juego , del partido porque después ya para el análisis de distintas jugadas están ustedes que pueden dar su opinión y yo prefiero principalmente hablar del juego”, declaró en conferencia de prensa.

Gabriel Milito en el banquillo de Chivas durante un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Sobre el partido ante el conjunto celeste, Milito resaltó que la llave está abierta y que son partidos parejos.

“Fue parejo y así será la Vuelta, cada partido contra Cruz Azul siempre han sido partidos parejos. Los dos queremos tener el elimino de la pelota y una de las maneras de controlarnos es jugar mano a mano, competimos muy bien ante un gran equipo y claro que si vas ganando dos veces nos gustaría ganar el partido, pero enfrente hay un rival. El partido parejo y considero que el empate estuvo bien”, declaró.

Palavecino y Sepúlveda en la Semifinal de Inda entre Cruz Azul y Chivas |MEXSPORT

También coincidió con Joel Huiqui y señaló que la serie está abierta. Confía en que su afición haga pesar el Estadio Jalisco.

“Si, la serie está abierta, nosotros no lo hicimos hoy y menos especularemos con la oportunidad del empate, seremos fieles e insisto que Cruz Azul creo que no cambiará”, mencionó.

“La serie todavía está abierta y quedan muchos minutos por delante, los detalles serán fundamentales en esta final porque en definitiva es una final. “, finalizó.