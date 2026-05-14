Kevin Mier queda señalado: los errores que golpearon a Cruz Azul ante Chivas

El nombre de Kevin Mier volvió a quedar en el centro de la conversación tras el duelo entre Cruz Azul y Chivas en las Semifinales del Clausura 2026. El guardameta colombiano, habitual figura bajo los tres palos, protagonizó una jugada que terminó por inclinar la balanza en un partido clave disputado en el Estadio Banorte.

A pesar de su calidad y protagonismo en el futbol mexicano, el estilo de Mier ha generado opiniones divididas. Su capacidad con los pies y su tendencia a asumir riesgos lo han convertido en un portero moderno, pero también en uno propenso a cometer errores en momentos determinantes, como ocurrió ante el Rebaño Sagrado.

Kevin Mier l IMAGO7

Error de Mier ante Chivas que cambió la eliminatoria

La jugada que marcó la serie llegó tras un disparo de media distancia de Ricardo Marín, aparentemente controlable para el arquero. Sin embargo, Kevin Mier no logró asegurar el balón y lo escupió dentro del área chica, dejando la pelota a merced de Santiago Sandoval, quien no perdonó y mandó el esférico al fondo de la red.

Nacho Rivero y Kevin Mier, de Cruz Azul y Tijuana | IMAGO7

El error no solo significó un gol en contra, sino un golpe anímico para Cruz Azul en un momento donde cada detalle definía el pase a la final. La acción evidenció una vez más los riesgos del estilo del colombiano, quien en su intento por controlar el balón terminó comprometiendo a su equipo.

Este tipo de jugadas han acompañado a Mier desde su llegada a la Liga MX. Aunque su talento lo ha consolidado como titular indiscutible, sus pifias han aparecido en escenarios de alta presión, generando dudas sobre su fiabilidad en instancias decisivas.

Junto con el primer tanto, Mier volvió a colaborar con el segundo del Rojiblanco, pues el colombiano no pudo atajar de la mejor manera el remate de Ángel Sepúlveda, causando la desventaja del equipo de Guadalajara y cediendo un segundo gol en contra.

Antecedentes de errores en momentos clave

El error ante Chivas no es un caso aislado. En la Leagues Cup 2024, frente a Philadelphia Union, una mala intervención del arquero permitió el empate en los minutos finales, tras una jugada que inició con una salida comprometida junto a Gonzalo Piovi y terminó en los pies de Daniel Gazdag.

Kevin Mier en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

Otro episodio recordado ocurrió en las semifinales del Apertura 2025 ante el América, cuando Richard Sánchez sorprendió a Mier con un disparo desde media cancha. El arquero estaba adelantado y terminó siendo víctima de su propio posicionamiento, en una jugada que pesó en la eliminatoria.

Además, en el Clausura 2025, un error del colombiano en semifinales volvió a ser determinante frente al América. En aquel duelo, Cruz Azul tenía ventaja en el marcador global, pero una falla puntual abrió la puerta a la remontada azulcrema y, eventualmente, a su pase a la final.

Con este nuevo episodio ante Chivas, Kevin Mier reafirma una dualidad que lo define: un portero brillante y espectacular, pero también vulnerable en los momentos más críticos. En un club como Cruz Azul, donde la exigencia es máxima, cada error pesa el doble, especialmente cuando se trata de una Semifinal.