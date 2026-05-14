Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Maximiliano Quintero desata polémica en el Chivas vs Cruz Azul por decisiones arbitrales

Maximiliano Quintero en el Cruz Azul contra Chivas | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:44 - 13 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El encuentro ha estado marcado por decisiones arbitrales discutidas en jugadas clave que provocaron reclamos de ambos equipos

El partido entre Chivas y Cruz Azul se calentó no solo por el marcador, sino también por las múltiples decisiones arbitrales que generaron polémica durante el segundo tiempo. Con el encuentro empatado 2 a 2, aficionados y analistas comenzaron a señalar varias jugadas puntuales que influyeron directamente en el desarrollo del compromiso.

Maximiliano Quintero, árbitro central del encuentro, quedó en el ojo del huracán tras acciones relacionadas con el segundo gol del Guadalajara y el penal señalado a favor de La Máquina.

Cruz Azul reclamó falta previa en el segundo gol rojiblanco

Una de las acciones más discutidas ocurrió antes del segundo gol de Chivas. En la jugada, Agustín Palavecino terminó en el césped tras una barrida donde el conjunto rojiblanco recuperó el balón antes de marcar.

Los futbolistas celestes reclamaron una posible infracción sobre el mediocampista argentino; sin embargo, el silbante decidió dejar seguir la jugada y validar la anotación de Sepúlveda.

Palavecino y Sepúlveda en la Semifinal de Inda entre Cruz Azul y Chivas |MEXSPORT
Palavecino y Sepúlveda en la Semifinal de Inda entre Cruz Azul y Chivas |MEXSPORT

El penal sobre Ebere también desató debate

Otra decisión que provocó controversia fue el penal señalado sobre Ebere de Cruz Azul. De acuerdo con distintos análisis arbitrales, el atacante cementero abrió la pierna izquierda y generó el contacto con el jugador de Chivas.

Por ello, varios consideran que el defensor rojiblanco no cometió infracción en la acción, aumentando todavía más los cuestionamientos sobre el trabajo arbitral de Maximiliano Quintero en un partido que sigue al rojo vivo.

CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT
CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT
Lo Último
22:35 Nuevo error de Kevin Mier pone a Chivas por delante de cruz Azul en las Semifinales
22:21 Jonathan Aranda comanda la victoria de los Rays ante los Blue Jays
22:11 Cruz Azul rescata empate ante Chivas con polémico penal y todo se definirá en la Vuelta
21:57 Daniel Siebert pitará la Final de Champions pese aquedar fuera del Mundial
21:44 Maximiliano Quintero desata polémica en el Chivas vs Cruz Azul por decisiones arbitrales
21:28 Netflix ampliará su cobertura de la NFL con más partidos
21:15 “No hay prisa por renovarlo”: Florentino Pérez habla sobre el futuro de Vinicius en Real Madrid
21:01 Las 500 Millas de Indianápolis: el templo donde los hombres desafían a la velocidad
20:59 ¿A Lizbeth Rodríguez le fueron infiel? Le cacha a marido video de otra
20:48 La reacción de Kevin Mier tras su error en el Cruz Azul vs Chivas