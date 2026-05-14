Maximiliano Quintero desata polémica en el Chivas vs Cruz Azul por decisiones arbitrales

El partido entre Chivas y Cruz Azul se calentó no solo por el marcador, sino también por las múltiples decisiones arbitrales que generaron polémica durante el segundo tiempo. Con el encuentro empatado 2 a 2, aficionados y analistas comenzaron a señalar varias jugadas puntuales que influyeron directamente en el desarrollo del compromiso.

Maximiliano Quintero, árbitro central del encuentro, quedó en el ojo del huracán tras acciones relacionadas con el segundo gol del Guadalajara y el penal señalado a favor de La Máquina.

Cruz Azul reclamó falta previa en el segundo gol rojiblanco

Una de las acciones más discutidas ocurrió antes del segundo gol de Chivas. En la jugada, Agustín Palavecino terminó en el césped tras una barrida donde el conjunto rojiblanco recuperó el balón antes de marcar.

Los futbolistas celestes reclamaron una posible infracción sobre el mediocampista argentino; sin embargo, el silbante decidió dejar seguir la jugada y validar la anotación de Sepúlveda.

Palavecino y Sepúlveda en la Semifinal de Inda entre Cruz Azul y Chivas |MEXSPORT

Ángel Sepúlveda haciendo efectiva la Ley de EX, se comio a los chemos que son re malospic.twitter.com/SZPhwdXZMt — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 14, 2026

El penal sobre Ebere también desató debate

Otra decisión que provocó controversia fue el penal señalado sobre Ebere de Cruz Azul. De acuerdo con distintos análisis arbitrales, el atacante cementero abrió la pierna izquierda y generó el contacto con el jugador de Chivas.

Por ello, varios consideran que el defensor rojiblanco no cometió infracción en la acción, aumentando todavía más los cuestionamientos sobre el trabajo arbitral de Maximiliano Quintero en un partido que sigue al rojo vivo.