Daniel Siebert pitará la Final de Champions pese aquedar fuera del Mundial

El árbitro alemán Daniel Siebert fue elegido por la UEFA el lunes para pitar la final de la Champions League, incluso después de que la FIFA lo dejara fuera de su lista para la Copa del Mundo.

El partido entre Arsenal y Paris Saint-Germain del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest será el décimo de Siebert en la Liga de Campeones esta temporada, además, será la tercera ronda consecutiva en la que habrá dirigido un encuentro del Arsenal.

Daniel Siebert quedó fuera de la Lista de la Copa del Mundo | AFP

Siebert estuvo a cargo de las victorias del Arsenal por 1-0 ante Sporting de Lisboa en el partido de Ida de los cuartos de final, y en casa frente al Atlético de Madrid en el partido de Vuelta de las semifinales.

Arbitró al PSG una vez esta campaña, en un partido de la fase de liga en Athletic Bilbao que terminó 0-0.

En sus nueve partidos de la Liga de Campeones esta temporada, Siebert ha mostrado dos tarjetas rojas y ha señalado apenas un penal.

Daniel Siebert ha sido un árbitro constante en la Champions League | AFP

La FIFA sí llevó a Seibert al Mundial de 2022 en Qatar, donde dirigió dos partidos de la fase de grupos: Túnez-Australia y Ghana-Uruguay. No fue elegido para el torneo de 2026 en Norteamérica, ya que la FIFA seleccionó a su compatriota Felix Zwayer.

Siebert trabajó en los dos últimos Campeonatos de Europa, en los que dirigió un total de cinco partidos.

Otras designaciones arbitrales

La Final de la Liga de Campeones femenina entre Barcelona y OL Lyonnes será arbitrada por Tess Olofsson, de Suecia. El partido se jugará el 23 de mayo en Oslo, Noruega. Olofsson dirigió la final femenina del torneo de los Juegos Olímpicos de París 2024, que ganó Estados Unidos por 1-0 ante Brasil.

El árbitro francés François Letexier, quien dirigió la final masculina de la Eurocopa 2024, fue elegido por la UEFA para la final de la Liga Europa. Aston Villa jugará contra Freiburg el 20 de mayo en Estambul.

La final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano el 27 de mayo en Leipzig, Alemania, será arbitrada por Maurizio Mariani, de Italia. Mariani dirigió el mes pasado el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Anfield, donde señaló un penal a favor de Liverpool contra el PSG y luego corrigió tras revisar el video.