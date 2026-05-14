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NFL

Netflix ampliará su cobertura de la NFL con más partidos

Netflix contará con más cobertura de la NFL este 2026 | X @NetflixLAT
Netflix contará con más cobertura de la NFL este 2026 | X @NetflixLAT
Rafael Trujillo 21:28 - 13 mayo 2026
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La NFL contará con más partidos y eventos importantes en la temporada 2026

La NFL continúa expandiendo sus horizontes y, a un día de revelar su calendario, la liga reveló que ahora Netflix contará con una mayor cobertura a partir de la temporada 2026. Esta temporada la plataforma de streaming tendrá una programación que incluirá más partidos de temporada regular, encuentros en fechas festivas y transmisiones especiales que abarcarán desde la Semana 1 hasta la semana del Super Bowl.

La plataforma de streaming iniciará la temporada con un hecho histórico para la liga: el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia. El duelo se disputará el próximo 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground y enfrentará a los Los Angeles Rams contra los San Francisco 49ers, dos rivales divisionales que abrirán la campaña 2026 ante una audiencia global.

Con este encuentro, Netflix sumará un total de cinco partidos de NFL disponibles en la plataforma durante la temporada, reforzando así su presencia dentro de las transmisiones deportivas en vivo.

Rams y 49ers se enfrentarán en Australia en la Semana 1 de NFL | X @NFL
Rams y 49ers se enfrentarán en Australia en la Semana 1 de NFL | X @NFL

Netflix sumará partidos especiales en fechas festivas

Dentro de las novedades anunciadas, Netflix transmitirá por primera vez un partido de la NFL en la víspera de Acción de Gracias. El encuentro se jugará el miércoles 25 de noviembre en el SoFi Stadium y tendrá como protagonistas a los Green Bay Packers y los Los Angeles Rams. Cabe destacar que, nunca antes se había jugado un partido el día previo al 'Thanksgiving'.

La plataforma también mantendrá su apuesta por las transmisiones navideñas con dos partidos programados para el 25 de diciembre, en horarios de las 13:00 y 16:30 horas del este de Estados Unidos.

Packers y Rams jugarán en el primer juego de la víspera de Acción de Gracias | X @Rams
Packers y Rams jugarán en el primer juego de la víspera de Acción de Gracias | X @Rams

Otra de las incorporaciones para 2026 será un encuentro correspondiente a la Semana 18, programado para el sábado 9 de enero, durante el último fin de semana de la fase regular. Este compromiso podría tener implicaciones directas en la definición de los puestos de playoffs.

Todos los partidos de NFL disponibles en Netflix podrán verse en más de 200 países y también estarán habilitados en las televisoras locales de los mercados participantes.

Además de los partidos, Netflix transmitirá a nivel global los “NFL Honors”, ceremonia anual de premios de la liga que se realiza durante la semana del Super Bowl. Con ello, la plataforma tendrá presencia durante prácticamente toda la campaña de la NFL, desde septiembre hasta febrero.

Trofeo al MVP de la NFL | X: @NFL

El acuerdo entre Netflix y la NFL contempla una extensión de cuatro años, vigente hasta la temporada 2029-2030. Durante ese periodo, el servicio de streaming emitirá cada año un partido de la Semana 1, uno en la víspera de Acción de Gracias, uno de Navidad, uno de la Semana 18 y la gala de los NFL Honors.

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