Rosario Central elimina a Racing en un partido lleno de polémica y termina con dos expulsados

Rosario Central consiguió una dramática clasificación a las Semifinales del Torneo Apertura luego de derrotar 2-1 a Racing Club en el Gigante de Arroyito, en un encuentro que tuvo absolutamente de todo: goles, polémicas arbitrales, revisión en el VAR, expulsiones y un cierre lleno de tensión.

La Academia comenzó ganando el partido gracias a una anotación de Matías Zaracho antes del descanso; sin embargo, el conjunto rosarino reaccionó en la segunda mitad y logró igualar el marcador con un cabezazo de Gastón Ávila. Ya en el tiempo suplementario, Enzo Copetti apareció con un golazo para sentenciar la remontada y darle el pase al Canalla.

Racing terminó con nueve jugadores tras dos expulsiones

El encuentro comenzó a calentarse todavía más en la recta final del tiempo regular. Adrián ‘Maravilla’ Martínez vio la tarjeta roja después de una acción revisada por el VAR, situación que provocó fuertes reclamos por parte del conjunto de Avellaneda.

Ya en el alargue, Marco Di Césare también fue expulsado por doble amarilla, dejando a Racing con solamente nueve futbolistas en el terreno de juego. Incluso, el banco académico explotó contra el arbitraje y Gonzalo Costas, auxiliar e hijo del entrenador Gustavo Costas, también terminó expulsado por protestar.

¡OTRA ROJA EN RACING! Di Cesare se fue expulsado y todo el banco de Racing estalló en el partido ante Rosario Central. ¿Qué te pareció?



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Enzo Copetti aplicó la “ley del ex” y selló la clasificación

Con superioridad numérica, Rosario Central presionó constantemente hasta encontrar el gol definitivo. Enzo Copetti, exjugador de Racing, tomó la pelota fuera del área y sacó un potente disparo cruzado que venció a Facundo Cambeses para el 2-1 definitivo.

El delantero decidió no festejar el tanto por respeto a su pasado en la Academia, aunque el Gigante de Arroyito explotó tras el silbatazo final. Con esta victoria, Rosario Central avanzó a las Semifinales del Torneo Apertura y ahora espera rival en la siguiente ronda.

Jugadores de Rosario Central festejando un gol | x: @RosarioCentral