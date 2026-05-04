¡Se robó el show! Perro invade la cancha en Argentina y “humilla” a los recogepelotas

Una escena insólita se vivió en el futbol argentino cuando un perro irrumpió en pleno partido de Rosario Central y se convirtió en el protagonista absoluto. Lejos de ser capturado rápidamente, el animal dejó en ridículo a recogepelotas y personal de apoyo con una serie de regates dignos de un futbolista profesional.

🐶Entró UN PERRO a la cancha de Rosario Central y ESQUIVÓ A TODOS.pic.twitter.com/d2Xx4CR1qe — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) May 3, 2026

Un “crack” inesperado en el Gigante de Arroyito

El incidente ocurrió durante el partido entre Rosario Central y Tigre, cuando el perro ingresó al campo y comenzó a correr por toda la cancha, esquivando a cualquiera que intentara detenerlo.

La situación provocó la ovación del público, que celebró cada movimiento del animal como si se tratara de una jugada de fantasía, mientras el juego se detenía momentáneamente.

En pleno Rosario Central - Tigre se metió un perro a la cancha y les pegó un baile descomunal a todos los que lo quisieron agarrar



Los dejó desparramados mientras los hinchas de Central cantan el “OLE” jajajaja, momentazo pic.twitter.com/rglSJDaeuF — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) May 3, 2026

Nadie pudo atraparlo

Ni recogepelotas ni miembros de seguridad lograron frenar al perro, que incluso “dribló” a varios en una secuencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El momento, más allá de lo inusual, generó un ambiente de diversión en las gradas, con aficionados coreando y riendo ante la escena.