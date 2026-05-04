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Empelotados

¡Se robó el show! Perro invade la cancha en Argentina y “humilla” a los recogepelotas

Perro se "burla" de la guardia en el partido de Rosario Central contra Tigre | CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:04 - 03 mayo 2026
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El inesperado intruso desató risas en el estadio de Rosario Central tras esquivar a todos los que intentaron atraparlo

Una escena insólita se vivió en el futbol argentino cuando un perro irrumpió en pleno partido de Rosario Central y se convirtió en el protagonista absoluto. Lejos de ser capturado rápidamente, el animal dejó en ridículo a recogepelotas y personal de apoyo con una serie de regates dignos de un futbolista profesional.

Un “crack” inesperado en el Gigante de Arroyito

El incidente ocurrió durante el partido entre Rosario Central y Tigre, cuando el perro ingresó al campo y comenzó a correr por toda la cancha, esquivando a cualquiera que intentara detenerlo.

La situación provocó la ovación del público, que celebró cada movimiento del animal como si se tratara de una jugada de fantasía, mientras el juego se detenía momentáneamente.

Nadie pudo atraparlo

Ni recogepelotas ni miembros de seguridad lograron frenar al perro, que incluso “dribló” a varios en una secuencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El momento, más allá de lo inusual, generó un ambiente de diversión en las gradas, con aficionados coreando y riendo ante la escena.

El video del perro recorrió plataformas digitales en cuestión de horas, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día en el futbol sudamericano.

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