¡El rey del Big Six! Michael Carrick, el culpable del excelente cierre del Manchester United

De no ser por el mal inicio de la temporada de la mano de Rúben Amorim, Manchester United podría incluso ser uno de los candidatos al campeonato de la Premier League al igual que Arsenal y Manchester City.

Al ser cesado el entrenador portugués, la dirigencia de los Red Devils decidieron llevar a Michael Carrick como entrenador interino, al menos mientras buscan a su candidato ideal, pero la gran mayoría de los aficionados ya piden que se quede, pues el exmediocampista inglés es parte de los alumnos de Sir Alex Ferguson.

Manchester United vs Liverpool | AP

Ganador en duelos importantes

Michael Carrick ha tenido una gran segunda estancia como entrenador interino, pues cuando llegó, Manchester United era el séptimo lugar, pero ahora, cuatro meses después, el equipo de Old Trafford ya es tercero, tan solo seis puntos detrás de Manchester City que es segundo y es el más cercano perseguidor del Arsenal.

Con su victoria este domingo 3 de mayo ante Liverpool en el Clásico de Inglaterra, Carrick y compañía se han quedado en una muy segura tercera plaza, que a su vez ya le ha entregado por completo la clasificación a la siguiente temporada de la UEFA Champions League, torneo que no juegan desde la temporada 2023-2024.

Michael Carrick en el partido contra West Ham | AP

Pero las buenas noticias para ellos no terminan ahí, pues ha ganado 10 partidos de los 14 que ha dirigido desde su llegada, y dentro de los cuales ha logrado vencer a los cinco rivales directos del llamado Big Six:

2-0 ante Manchester City en la Jornada 22

2-3 ante Arsenal en la Jornada 23

2-0 al Tottenham en la Jornada 25

0-1 al Chelsea en la Jornada 33

3-2 al Liverpool en la Jornada 35

Las claves del éxito de Carrick

Si algo molestaba a la afición del Manchester United de Rúben Amorim era la ausencia de algunos jugadores importantes, además de los planteamientos extraños por parte del portugués, mismos que lo llevaron a ser parte de los últimos lugares de la campaña 2024-2025, quedándose cerca del descenso y perdiendo la Final de la Europa League.

Sin embargo, para esta temporada, con Carrick al mando, Kobbie Mainoo regresó al once titular, lo cual le ha dado una mejora considerable, sumado al buen momento como goleador que vive Benjamin Sesko y por supuesto, al histórica temporada de Bruno Fernandes, que está a dos asistencias del récord en la Premier League.