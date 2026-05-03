¡Locura en el "Teatro de los Sueños"! Manchester United vence al Liverpool

En un encuentro marcado por constantes cambios de guion y una intensidad asfixiante, el Manchester United se impuso 3-2 al Liverpool. Un golazo de Kobbie Mainoo en la recta final del partido sentenció un duelo donde los "Reds" lograron remontar dos goles de desventaja, pero no pudieron contener el empuje final de los locales en Old Trafford.

El equipo de los "Red Devils" salió dispuesto a pasar por encima de su eterno rival desde el pitazo inicial. Apenas al minuto 5, Matheus Cunha aprovechó un rechace tras un saque de esquina para batir la portería rival con un remate de pierna izquierda, encendiendo los ánimos de la grada local con una ventaja tempranera.

Manchester United vs Liverpool | AP

El Liverpool no lograba acomodarse en el campo y el United castigó de nuevo al minuto 13, cuando Benjamin Sesko anotó el 2-0 tras una brillante asistencia de Bruno Fernandes. El capitán portugués se consolidó como el motor creativo de su equipo durante todo el encuentro, aunque la alegría fue incompleta por la salida prematura de Sesko debido a una lesión.

Tras el descanso, el equipo de Anfield mostró una cara totalmente distinta gracias a una charla técnica que surtió efecto inmediato. Al minuto 46, Dominik Szoboszlai culminó un contraataque letal con un disparo ajustado al palo derecho para recortar distancias y devolverle la esperanza a los dirigidos por la visita.

Manchester United vs Liverpool | AP

El empate llegó al minuto 55 tras una gran asistencia del propio Szoboszlai que Cody Gakpo no desperdició, rematando con potencia al centro de la portería. El partido entró entonces en una fase de ida y vuelta constante, con Bryan Mbeumo estrellando un balón en el poste y Virgil van Dijk obligando al guardameta Senne Lammens a emplearse a fondo.

Cuando el Liverpool parecía estar más cerca del tercer tanto, apareció la joven perla del Manchester United para definir el rumbo del encuentro. Al minuto 76, Kobbie Mainoo tomó un balón fuera del área y, con una frialdad impropia de su edad, sacó un derechazo raso que se coló pegado al palo izquierdo para el 3-2 definitivo.

Pese a los intentos desesperados del Liverpool en los últimos minutos, incluyendo el debut de Federico Chiesa, la defensa del United resistió con el ingreso de Leny Yoro. El conjunto local soportó los cinco minutos de añadido para certificar una victoria vital en una edición más del Clásico de Inglaterra.