En Pachuca minimizan burlas por puntos de venta: "Llevan años y buscan beneficiar a la gente", se defienden

Nada de qué avergonzarse. En Pachuca se toman con calma la viralización sobre la venta de boletos en establecimientos ajenos a las plataformas convencionales para la adquisición de entradas de los Tuzos. "Lo hacemos para apoyar a los comercios", explicó una fuente importante del equipo.

​Pachuca publicó en sus redes sociales la lista de lugares físicos para adquirir las entradas del partido de vuelta de los Cuartos de Final contra Toluca.

Jugadores de Pachuca en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En lugar de limitarse a grandes cadenas o plataformas digitales como Ticketmaster, Fanki o Boletomóvil, la lista incluyó negocios locales muy específicos en la capital de Hidalgo, destacando nombres como: Papelería Chelo, Papelería La Central o Farmacias de Descuento Roma.

​Dada esa situación —que "es de años", afirman en el club—, el hecho de que un equipo de la Liga MX utilice una papelería de barrio para vender boletos de una fase final desató una ola de memes y comentarios divididos.

Jugadores de Pachuca en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Muchos usuarios del Toluca criticaron al club, calificando la medida como "poco profesional" o bromeando con que Pachuca sigue pareciendo un "Ranchuca" por vender boletos junto a las monografías y las cartulinas.

​"Llevamos años con puntos de venta en la ciudad y en otros lugares aparte de Pachuca; nunca les hemos querido quitar la posibilidad de vender a la gente", ratificó un empleado de Grupo Pachuca.

Víctor Guzmán y Jesún Angulo en el partido de Pachuca contra Toluca | IMAGO 7