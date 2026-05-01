Elías Montiel se sincera con RÉCORD: “Europa por encima del dinero de la Liga MX ”

Prioridad Europa. En plática exclusiva con RÉCORD, el mediocampista de 20 años Elías Montiel confesó su deseo de emigrar al futbol europeo y probarse en la élite mundial, incluso si lo tiene que hacer sacrificando en el tema económico.

En este momento que tengo 20 años, estoy empezando la carrera; yo me bancaría por el tema futbolístico, que sería Europa por menos cantidad de dinero

Siempre lo he dicho, mi objetivo es Europa en este momento

Elías Montiel, jugador de Pachuca | MEXSPORT

Las lesiones frenan su crecimiento

Sin embargo, las lesiones han frenado su ascenso, incluso costándole llamados con la Selección Mexicana, y Montiel habló al respecto:

Las lesiones sí me han trabado un poco, pero yo no quito el dedo del renglón, sigo trabajando, sigo enfocado, haciendo lo que me toca y, primero Dios, algún día va a llegar la oportunidad

Elías Montiel está en el radar de Ajax | MEXSPORT

Sobre la posibilidad de ir a Europa este mismo mercado de verano, Elías confesó que se iría sin pensarlo y, aunque su sueño es jugar en la Premier League, reconoce que le vendría mejor una liga en donde pueda seguir creciendo como futbolista.

Si me dicen este mercado, tenemos una oferta para ti, yo la acepto. Si es en uno, dos, tres años, también lo acepto. De aquí a cinco años, si tengo la oportunidad, lo voy a aprovechar

Yo buscaría alguna liga trampolín, Holanda, Portugal, Francia, Alemania, que te pueden impulsar a sacar tu mejor nivel y así poder llegar a las altas ligas

Elías Montiel podría salir de Pachuca en este mercado | MEXSPORT

Sin oferta del Oviedo, pero con interés europeo

Por último, sobre las ofertas que se han manejado anteriormente de Europa, principalmente del Real Oviedo, señaló que con el conjunto propiedad de Grupo Pachuca no existió ningún acercamiento, pero otros clubes del viejo continente sí han pedido informes de su desarrollo al conjunto de los Tuzos.