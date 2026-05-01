Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Bruno Marioni sueña con volver a Pumas, ahora como directivo: "Estoy convencido que se va dar"

Bruno Marioni en 2019 durante un partido de Pumas en CU | IMAGO7
Bruno Marioni en 2019 durante un partido de Pumas en CU | IMAGO7
Esteban Gutiérrez 12:00 - 01 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

Siete años después de haber finalizado su etapa como entrenador de Pumas, Bruno Marioni, leyenda del club auriazul, mantiene intacto el sueño de volver a la institución y mostrar una mejor versión de sí mismo.

Al frente de los felinos, los resultados del argentino no fueron los esperados y su gestión acabó de manera prematura. Sin embargo, el deseo de regresar a 'casa' no se ha ido y está convencido de que en el futuro tendrá la oportunidad de "entregarse al máximo" por el club, aunque ahora detrás del escritorio.

En entrevista exclusiva para RÉCORD, el exfutbolista dijo estar listo para cuando se presente la posibilidad de asumir un nuevo reto con los universitarios.

Bruno Marioni en 2019 durante un partido de Pumas en CU | IMAGO7
Bruno Marioni en 2019 durante un partido de Pumas en CU | IMAGO7

"Todo se da con el tiempo. Como en algún momento cuando dejé de jugar y me hice entrenador, sabía que iba a trabajar en Pumas como entrenador. No fue el paso que yo esperaba. Ahora ya en la parte directiva, estoy totalmente convencido que en un futuro también se va a dar"

"En el momento que se dé esta oportunidad, estaré preparado para asumir el reto y entregarme al máximo, como lo he hecho siempre por Universidad".

Pumas, favorito vs América

Además, Marioni aprovechó el momento para alentar a Pumas de cara al cruce de Cuartos de Final contra América y consideró que los auriazules son favoritos en la serie.

"A Pumas. Veo a un Pumas con mucha claridad sobre lo que hace dentro de la cancha. Hoy América, si bien uno analiza y puede pensar que América tiene mejores individualidades, creo que el conjunto, el grupo, hoy es mucho más fuerte del equipo de Pumas"

Lo Último
14:19 Chivas quiere romper la sequía en el 'Volcán' y dar un golpe en la Liguilla
13:46 ¿Dónde ver Zurdo Ramírez vs Benavidez EN VIVO? Horario y canal en México
13:32 Donald Trump subiría aranceles de autos al 25%: esta sería la fecha de aplicación
13:06 Día del Trabajo 2026: México oficializa la jornada laboral de 48 a 40 horas: así será la implementación
13:06 Vigón se deshace en elogios a Chivas previo a los 4tos de Final: "Grandísimo rival, juegan muy bien"
12:57 Gabriela Jáquez alza la voz tras llegar a la WNBA: "Faltan recursos en México"
12:56 André Jardine descarta favoritismos ante Pumas en Liguilla
12:25 ¿Denuncian a Kylie Jenner por segunda vez por acoso y discriminación? Esto sabemos del caso
12:23 Liguilla Clausura 2026: ¿Por dónde ver los Cuartos de Final de la Liga MX?
12:17 ¡De ídolo a polémica! Los 5 grandes escándalos de CM Punk