Bruno Marioni sueña con volver a Pumas, ahora como directivo: "Estoy convencido que se va dar"

Siete años después de haber finalizado su etapa como entrenador de Pumas, Bruno Marioni, leyenda del club auriazul, mantiene intacto el sueño de volver a la institución y mostrar una mejor versión de sí mismo.

Al frente de los felinos, los resultados del argentino no fueron los esperados y su gestión acabó de manera prematura. Sin embargo, el deseo de regresar a 'casa' no se ha ido y está convencido de que en el futuro tendrá la oportunidad de "entregarse al máximo" por el club, aunque ahora detrás del escritorio.

En entrevista exclusiva para RÉCORD, el exfutbolista dijo estar listo para cuando se presente la posibilidad de asumir un nuevo reto con los universitarios.

Bruno Marioni en 2019 durante un partido de Pumas en CU | IMAGO7

"Todo se da con el tiempo. Como en algún momento cuando dejé de jugar y me hice entrenador, sabía que iba a trabajar en Pumas como entrenador. No fue el paso que yo esperaba. Ahora ya en la parte directiva, estoy totalmente convencido que en un futuro también se va a dar"

"En el momento que se dé esta oportunidad, estaré preparado para asumir el reto y entregarme al máximo, como lo he hecho siempre por Universidad".

Pumas, favorito vs América

Además, Marioni aprovechó el momento para alentar a Pumas de cara al cruce de Cuartos de Final contra América y consideró que los auriazules son favoritos en la serie.