Efraín Juárez rompe racha de casi seis años sin técnico mexicano como líder de Liga MX

Con 36 puntos obtenidos, Pumas superó el récord institucional en torneos cortos de 17 jornadas, lo que le permitió ser líder del Clausura 2026, pero más allá de eso, Efraín Juárez rompió una racha de casi seis años sin un técnico mexicano en la cima de la tabla.

¿Quién fue el último entrenador que quedó líder de Liga MX?

El último entrenador que logró poner a su equipo como el líder de la Liga MX fue Ignacio Ambriz, con el León en el Guard1anes 2020, torneo en el que fue campeón, precisamente en una Final ante Pumas. Antes de ello, Nacho también lo logró en el Clausura 2019 con La Fiera, pero en el duelo por el título cayó frente a Tigres.

Efraín Juárez analizando el Pumas contra FC Juárez l MEXSPORT

En dicho torneo, León alcanzó los 40 puntos, producto de 12 victorias, cuatro empates y una sola derrota, números más altos, pero similares a los de Pumas en este Clausura 2026, al solo registrar una caída. Universidad Nacional fue superado por Toluca, el Bicampeón del futbol mexicano.

Ahora, Efraín Juárez vuelve a poner el talento nacional en lo más alto del futbol mexicano, a pesar de las fuertes críticas recibidas al comienzo de su proyecto, por los resultados negativos.

Efraín Juárez con Adalberto Carrasquilla en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Dos técnicos mexicanos en Liguilla del Clausura 2026

En la Liguilla del Clausura 2026, únicamente hay dos técnicos mexicanos: Efraín Juárez y Joel Huiqui, este último con Cruz Azul tras la destitución de Nicolás Larcamón en el cierre del torneo regular.

Con la afición más conectada que nunca, Pumas se coloca como el máximo favorito al título, pues romper la sequía de 15 años sin título es una de las más grandes ilusiones.

El primer desafío para Pumas en la Liguilla será el América, su máximo rival histórico. Este domingo será la Ida desde el Estadio Banorte, donde Universidad Nacional tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad en momentos clave.