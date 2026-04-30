Moisés Muñoz ve a América eliminando a Pumas: 'Siempre será favorito'

De cara a los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el exguardameta Moisés Muñoz señaló que el América parte como favorito en su serie ante Club Universidad, a pesar de la diferencia en la tabla general.

El conjunto azulcrema accedió a la fase final en la octava posición, lo que derivó en su enfrentamiento contra el líder del certamen. Sin embargo, la percepción de Muñoz apunta a que la experiencia y los antecedentes en instancias decisivas pueden inclinar la balanza a favor del equipo de Coapa.

Moisés ve a América favorito

Pese a la actualidad de ambos equipos, para el exportero de América, Moisés Muñoz, las Águilas parten como favoritos en la eliminatoria de Cuartos de Final. Para el exfutbolista, los antecedentes recientes en Liguilla suelen tener peso en este tipo de enfrentamientos.

“En esta eliminatoria, el favorito, lo digo con todas sus letras, siempre será América por la hegemonía que tiene sobre Pumas”, señaló para Reforma. Además, recordó sus propias experiencias enfrentando a los auriazules en instancias finales, donde logró avanzar y posteriormente conquistar el título.

Moisés Muñoz sale del hospital | MEXSPORT

Contexto actual y antecedentes recientes

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, América y Pumas se han enfrentado en siete ocasiones dentro de fases de eliminación directa. En ese lapso, el balance favorece ampliamente a las Águilas, que han avanzado en cinco de esas series.

A pesar del dominio histórico del América en Liguilla frente a Pumas UNAM, el antecedente más cercano entre ambos equipos en fase final se remonta a los Cuartos de Final del Apertura 2021, cuando los universitarios se impusieron con marcador global de 3-1.

Jugadores de Pumas celebran con Robert Morales tras el triunfo ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7