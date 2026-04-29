¡Tiembla el América! Pumas presume a sus jugadores en entrenamiento

Los Pumas de la UNAM continúan con su preparación de cara a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, donde enfrentarán al América en los Cuartos de Final. El conjunto universitario, que terminó como líder del torneo, intensifica su trabajo con sesiones enfocadas en ritmo, táctica y competencia interna.

En su más reciente entrenamiento, el equipo auriazul llevó a cabo el tradicional interescuadras, una dinámica que sirve para evaluar el desempeño de los jugadores en un entorno competitivo. Este tipo de ejercicios permite al cuerpo técnico observar variantes y definir detalles clave para la eliminatoria.

Efraín Juárez con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Durante la práctica, algunos futbolistas destacaron al formar parte del equipo ganador, entre ellos Uriel Antuna, Álvaro Angulo y Antonio Leone. Los tres jugadores mostraron buen nivel y apuntan a ser opciones importantes para el estratega en la serie ante el América.

El ambiente en el campamento universitario refleja concentración y enfoque, conscientes de que enfrentarán a uno de los rivales más exigentes del torneo. La intensidad en cada sesión ha sido una constante, con la intención de llegar en óptimas condiciones al primer partido.

El equipo con más garra y entrega el día de hoy ☝️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/xGDpqxnV4Y — PUMAS (@PumasMX) April 29, 2026

¿Quiénes levantan la mano en Pumas rumbo al Clásico capitalino?

El interescuadras dejó señales claras sobre los elementos que atraviesan buen momento futbolístico. Antuna aportó desequilibrio en ataque, mientras que Angulo y Leone destacaron por su solidez en distintas zonas del campo, consolidándose como piezas a seguir en la convocatoria.

Además del rendimiento individual, el cuerpo técnico ha puesto énfasis en el funcionamiento colectivo, buscando que el equipo mantenga la identidad que lo llevó al liderato. La cohesión será fundamental para encarar una serie que promete alta exigencia.

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

Pumas y América, listos para una serie de alto voltaje

El primer capítulo de la eliminatoria se disputará el domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte, casa del América, donde Pumas buscará sacar un resultado favorable como visitante. La estrategia en este encuentro será clave para manejar la serie.

La vuelta se jugará el domingo 10 de mayo en Ciudad Universitaria, escenario donde los auriazules intentarán hacer valer su localía. Con la motivación de haber sido líderes y el impulso del trabajo en entrenamiento, Pumas se alista para uno de los duelos más esperados de la Liguilla.