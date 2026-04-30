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Futbol

Cruz Azul, el gigante de la Concachampions: el club mexicano con más victorias en el torneo

Jugadores de Cruz Azul en celebración de la Copa de Campeones Concacaf 2025 | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en celebración de la Copa de Campeones Concacaf 2025 | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:48 - 29 abril 2026
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La máquina ha sido el equipo que más ha dominado el torneo de la Concacaf

En la historia de la Liga de Campeones de la Concacaf, hay un nombre que destaca por encima del resto cuando se trata de sumar triunfos: Cruz Azul.

La Máquina no solo presume de 7 títulos en la región, sino que también lidera el ranking histórico de victorias entre clubes mexicanos en la competencia.

Trofeo de la Concachampions | MEXSPORT

Con 72 triunfos y una efectividad del 57.60 por ciento, Cruz Azul se coloca en la cima de este rubro, superando a rivales directos y potencias del futbol mexicano.

Así queda el ranking de victorias en Concachampions (clubes mexicanos)

  • 72 – Cruz Azul (57.60%)

  • 55 – América (53.40%)

  • 54 – Monterrey (60.67%)

  • 39 – Pumas (48.15%)

  • 39 – Tigres (48.15%)

  • 38 – Santos Laguna (55.07%)

  • 37 – Pachuca (58.73%)

  • 32 – Toluca (50.79%)

  • 25 – Guadalajara (58.14%)

Afición de Cruz Azul en el Estadio Banorte en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul en el Estadio Banorte en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Aunque equipos como el América o Tigres, incluso Rayados suelen dominar la conversación cuando se habla de campeonatos, Cruz Azul ha construido su legado a partir de la constancia y el rendimiento sostenido en la Concachampions.

Este liderato en victorias refleja no solo participaciones frecuentes,sino que los títulos también se han caracterizado por tener al equipo cementero peleando por ellos.

En una competencia que ha servido como vitrina del dominio mexicano en la región, Cruz Azul reafirma con números que respaldan su gran momento deportivo. Más allá de debates sobre quién es el club más grande, las cifras colocan a la Máquina como el equipo mexicano más ganador y con más títulos

Tifo de Cruz Azul en la Final de la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
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