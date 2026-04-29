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Futbol

"Autos, casas y contratos": Lo que Billy Álvarez ofreció en la Final América vs Cruz Azul del 2013

'Billy' Álvarez, expresidente de Cruz Azul | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:20 - 29 abril 2026
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Pablo Barrera, exjugador de La Máquina, revela los premios que ofrecían en Cruz Azul para llevar el título a La Noria

La Final del Clausura 2013 se mantiene como una de las heridas más profundas en la historia de Cruz Azul y una de las gestas más grandes del Club América. A más de una década de aquel fatídico 26 de mayo en el Estadio Azteca, los protagonistas de aquel encuentro continúan revelando detalles sobre lo que sucedía en la intimidad del vestidor celeste antes de la tragedia deportiva.

América vs Cruz Azul, Final Clausura 2013 | IMAGO7

En una reciente participación en el podcast 'Los Rookies', el exjugador cementero Pablo Barrera destapó las promesas económicas y materiales que la directiva, entonces encabezada por ‘Billy’ Álvarez, puso sobre la mesa para incentivar la obtención del título que finalmente se les escapó de las manos en los minutos finales.

CARTERA ABIERTA EN LA NORIA

De acuerdo con el testimonio de Barrera, la incertidumbre sobre las bonificaciones por el campeonato fue despejada por el capitán Gerardo Torrado, quien transmitió un mensaje contundente de parte de la presidencia del club. La consigna era clara: el dinero no era un obstáculo, siempre y cuando el trofeo llegara a las vitrinas de La Noria.

"Nos dijo (Gerardo) Torrado: 'Él (Billy Álvarez) no quiere ahorita hablar de premios, él quiere el trofeo, enséñenle el trofeo y si tu quieres un coche te lo va comprar, si tú quieres una casa te la va a comprar, si tú quieres renovar el contrato por tres o cuatro años te lo va a firmar, pero enséñale el trofeo'", relató el actual jugador del Querétaro.

La oferta de "cartera abierta" parecía estar justificada por el desarrollo del partido de vuelta. Con la ventaja obtenida en la ida y el gol de Teófilo Gutiérrez que puso el marcador global 2-0, los jugadores de Cruz Azul llegaron a sentirse campeones antes del silbatazo final.

América vs Cruz Azul Final 2013 | MEXSPORT

BARRERA SENTÍA GANADA LA FINAL

El propio Barrera confesó que, al ser sustituido en el segundo tiempo, la sensación de victoria era absoluta, ignorando los goles de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz que obligarían a la prórroga y posteriormente a la tanda de penales.

"Me toca salir de cambio cuando ibamos 2-0 y dije 'ya está'", señaló Barrera.
Pablo Barrera | MEXSPORT
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