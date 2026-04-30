Incomodo momento: CR7 pelea con fanático tras victoria del Al Nassr

Cristiano Ronaldo continúa enalteciendo su legado dentro del futbol mundial, sin embargo, no todos aman al ‘Bicho’. Luego de la victoria del Al Nassr sobre el Al-Ahli Saudi Football Club, el comandante portugués dio unas declaraciones, pero las cosa se descontrolaron un poco.

Cristiano Ronaldo tras anotar su gol 970 | x:@ AlNassrFC

¿Qué pasó con Ronaldo?

Tras ganar 2-0 en casa ante al Al-Ahli, el futbolista portugués dio unas palabras a un medio, sin embargo, mientras se encontraba en la entrevista un seguidor del equipo visitante se acercó en la grada para hacer señas de las dos Copas de Asía que había ganado su equipo de manera consecutiva.

Tras las acciones del fanático, Cristiano Ronaldo solo pudo sonreír ante el momento y de inmediato señaló que él tiene cinco Champions League, diciéndolo más de una vez y señalando con sus dedos los trofeos de Europa que ganó.

Al Nassr tras gol de Cristiano Ronaldo | x:@ AlNassrFC

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde aficionados compartieron distintos ángulos del intercambio entre Cristiano Ronaldo y el seguidor. Mientras algunos usuarios tomaron el episodio con humor, otros señalaron la constante presión mediática y del público que acompaña al delantero portugués en cada partido.

🚨🐐 ¡CRISTIANO RONALDO no se la dejó pasar a la afición del Al Ahli!



Los aficionados saudíes le mostraban con orgullo SUS DOS Asian Champions League consecutivas… y CR7 simplemente respondió levantando 5 dedos ✋



💬 “Yo tengo CINCO UCL.” 🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/eLEg8wcDRu — Lideres Deportes (@lideresdportes) April 29, 2026

CR7 el inmortal de 970 goles

El duelo de la Primera División Saudí no sólo significó la reafirmación del liderato para el Al Nassr, sino que también se volvió parte del camino a los 1000 goles del comandante, siendo el 970 de la carrera del portugués.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | @Cristiano

A pesar del incómodo cruce, el atacante de Al Nassr mantuvo su enfoque en el resultado deportivo y en su rendimiento individual, el cual sigue siendo determinante en la temporada. Su capacidad goleadora continúa marcando diferencia en la liga saudí, donde su equipo se mantiene como uno de los principales contendientes al título.

Con la mira puesta en alcanzar los 1000 goles como profesional, Ronaldo sigue sumando capítulos a su trayectoria. Más allá de episodios como el vivido tras el partido, el portugués se mantiene como una de las figuras más influyentes del futbol internacional, tanto dentro como fuera de la cancha.