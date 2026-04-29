Cada vez más cerca: Cristiano Ronaldo celebra su gol 970

El delantero portugués Cristiano Ronaldo volvió a ser determinante al marcar su gol 970 como profesional, en la victoria de Al Nassr por 2-0 ante Al Ahli, resultado que mantiene a su equipo en la pelea por el título en la Liga de Arabia Saudí.

Cristiano Ronaldo tras anotar su gol 970 | x:@ AlNassrFC

El tanto no solo abrió el marcador, también representó un nuevo paso en la carrera del atacante, quien continúa ampliando su registro goleador en el futbol internacional. Su anotación llegó en un partido cerrado, con pocas oportunidades claras.

Al Nassr alcanzó su vigésima victoria consecutiva con este resultado, lo que le permitió consolidarse en la cima de la clasificación con 79 puntos, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato.

Al Nassr tras gol de Cristiano Ronaldo | x:@ AlNassrFC

El gol 970 que acerca la historia

La jugada se gestó a balón parado en el minuto 76, cuando un saque de esquina ejecutado por Joao Félix encontró la cabeza de Cristiano Ronaldo dentro del área. El portugués se elevó y conectó un remate preciso que terminó en el fondo de la red.

Ese cabezazo no solo rompió el empate sin goles, también inclinó un encuentro que hasta ese momento había sido cerrado y con escaso ritmo ofensivo, especialmente ante un rival que llegaba como tercer lugar de la tabla.

Cristiano Ronaldo en Arabia | x:@ AlNassrFC

El registro de 970 goles reafirma la constancia del delantero a lo largo de su trayectoria, acumulando cifras en clubes y selección, en distintas ligas y competiciones internacionales.

¿Cuánto falta para los mil goles?

Con esta anotación, Cristiano Ronaldo se coloca a solo 30 goles de alcanzar la marca de los mil, una cifra que ha sido considerada como una referencia histórica en el futbol profesional.

A falta de varios compromisos en la temporada y con participación activa en el esquema de Al Nassr, el portugués mantiene vigente la posibilidad de acercarse aún más a ese objetivo en el corto plazo, manteniendo su influencia en el ataque del equipo.