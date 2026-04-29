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Futbol

¡Modo Mundial activado! Julián Quiñones brilla con doblete en Arabia; el mexicano es líder de goleo

El mexicano se lució en esta jornada y pide un lugar en la lista del Vasco Aguirre para el Mundial
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:47 - 29 abril 2026
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El delantero mexicano vive un gran momento en Arabia y levanta la mano rumbo a la Copa del Mundo

El delantero mexicano Julián Quiñones anota su gol número 32 en la temporada y sigue encendido, mandando un claro mensaje rumbo a Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo, luego de firmar un doblete en la victoria de su equipo ante Al-Riyadh. El mexicano con esto se posicionó como líder de goleo en Arabia Saudita con 28 tantos.

Quiñones fue la gran figura del encuentro al aparecer en momentos clave ante el Al-Riyadh y demostrar que atraviesa un gran momento goleador en el futbol de Arabia Saudita.

Doblete que ilusiona

El atacante mexicano mostró contundencia frente al arco y fue determinante para extender la ventaja del Al-Qadisiya al 86’ y al 90+5’, confirmando el buen nivel que ha presentado a lo largo de la temporada regular.

Sus anotaciones no solo significaron tres puntos importantes, sino también un impulso anímico de cara a los próximos compromisos, ya que su equipo se ubica en el 4.º lugar de la tabla general en busca de escalar posiciones.

Con actuaciones como esta, Quiñones se mete de lleno en la conversación de cara a la próxima Copa del Mundo con México, donde busca ganarse un lugar en la convocatoria que está cada día más cerrada.

Su capacidad goleadora y regularidad podrían convertirlo en una pieza clave para el ataque mexicano.

Gran momento en Arabia

El mexicano ha logrado adaptarse de gran forma a su nueva etapa en el futbol árabe, consolidándose como uno de los referentes ofensivos de su equipo y de la liga, compitiendo con los grandes nombres. 

A falta de menos de dos meses para el Mundial, Quiñones vive uno de sus mejores momentos y llega encendido a la recta decisiva.

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