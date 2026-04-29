¡Modo Mundial activado! Julián Quiñones brilla con doblete en Arabia; el mexicano es líder de goleo

El delantero mexicano Julián Quiñones anota su gol número 32 en la temporada y sigue encendido, mandando un claro mensaje rumbo a Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo, luego de firmar un doblete en la victoria de su equipo ante Al-Riyadh. El mexicano con esto se posicionó como líder de goleo en Arabia Saudita con 28 tantos.

Quiñones fue la gran figura del encuentro al aparecer en momentos clave ante el Al-Riyadh y demostrar que atraviesa un gran momento goleador en el futbol de Arabia Saudita.

Doblete que ilusiona

El atacante mexicano mostró contundencia frente al arco y fue determinante para extender la ventaja del Al-Qadisiya al 86’ y al 90+5’, confirmando el buen nivel que ha presentado a lo largo de la temporada regular.

Sus anotaciones no solo significaron tres puntos importantes, sino también un impulso anímico de cara a los próximos compromisos, ya que su equipo se ubica en el 4.º lugar de la tabla general en busca de escalar posiciones.

🔥🇸🇦 DOBLETE DE JULIÁN QUIÑONES Y YA LLEGÓ A 67 G+A EN 64 PARTIDOS DESDE SU LLEGADA A ARABIA SAUDÍ CON AL QADSIAH!



LÍDER DE GOLEO de la liga árabe y SEGUNDO máximo goleador de todo el mundo en 2026. 🤯 pic.twitter.com/iTcxN9H9GU — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 29, 2026

Con actuaciones como esta, Quiñones se mete de lleno en la conversación de cara a la próxima Copa del Mundo con México, donde busca ganarse un lugar en la convocatoria que está cada día más cerrada.

Su capacidad goleadora y regularidad podrían convertirlo en una pieza clave para el ataque mexicano.

Gran momento en Arabia

El mexicano ha logrado adaptarse de gran forma a su nueva etapa en el futbol árabe, consolidándose como uno de los referentes ofensivos de su equipo y de la liga, compitiendo con los grandes nombres.

A falta de menos de dos meses para el Mundial, Quiñones vive uno de sus mejores momentos y llega encendido a la recta decisiva.