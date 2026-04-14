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Futbol

Al Qadisiya rescata empate en casa con gol anulado incluido a Julián Quiñones

Al Qadisiya empata con Al Shabab l X:Alqadsiah
Ramiro Pérez Vásquez 14:44 - 14 abril 2026
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Los dirigidos por Brendan Rodgers empataron a 2 tantos con Al-Shabab

El empate 2-2 entre el Al Qadisiya y el Al Shabab dejó un duelo vibrante, cargado de emociones y con constantes cambios en el marcador. El encuentro, disputado con alta intensidad, reflejó el equilibrio entre ambos equipos, que nunca dejaron de buscar el arco rival.

El conjunto local tomó la iniciativa desde los primeros minutos y logró abrir el marcador al 16’, gracias a una gran definición de Christopher Bonsu Baah. El atacante sacó un disparo cruzado dentro del área que venció al guardameta, culminando una jugada bien elaborada que puso en ventaja a su equipo.

Bonsu Baah abrió el marcador l X:Alqadsiah

Gol anulado a Julián Quiñones

Minutos después, al 26’, parecía que Julián Quiñones ampliaría la ventaja para Al Qadisiya tras mandar el balón al fondo de las redes. Sin embargo, la anotación fue invalidada por fuera de juego, manteniendo el partido abierto y dando vida al conjunto visitante.

La reacción de Al Shabab no tardó en llegar. Al 35’, Ali Azaizeh protagonizó una gran jugada individual para recortar distancias, demostrando su calidad y encendiendo las alarmas en la defensa rival justo antes del descanso.

Al Qadisiya l X:Alqadsiah

Para la segunda mitad, Al Shabab salió con mayor determinación y logró darle la vuelta al marcador al 54’. Nuevamente apareció Azaizeh, quien firmó su doblete al empujar el balón tras un centro preciso desde la banda derecha, culminando una acción colectiva que dejó sin opciones al arquero.

¿Quién anotó el empate?

Con el marcador en contra, Al Qadisiya adelantó líneas en busca del empate, generando peligro constante en el área rival. La insistencia tuvo recompensa al 75’, cuando en medio de una carambola dentro del área chica, Mateo Retegui aprovechó el rebote para mandar el balón al fondo y decretar el 2-2.

En los minutos finales, ambos equipos intentaron inclinar la balanza a su favor, pero las defensas se mostraron firmes y evitaron que el marcador volviera a moverse. Las oportunidades existieron en ambas áreas, aunque sin la contundencia necesaria para romper la paridad.

Al Qadisiya rescata empate l X:Alqadsiah

Con este resultado, tanto Al Qadisiya como Al Shabab suman un punto en un duelo que dejó sensaciones encontradas, pero también evidenció la competitividad de ambos conjuntos. El empate refleja lo sucedido en el terreno de juego: un partido parejo, intenso y con figuras que marcaron diferencia en momentos clave.

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