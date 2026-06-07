¡De a poquito! Barcelona pide dosificar a Lamine Yamal en la Copa del Mundo

No todo ha salido como se esperaba para Lamine Yamal a tan solo unos cuantos días de la Copa del Mundo, pues el 10 del Barcelona llegará lesionado a los días en los que tiene que disputar con España el torneo más importante a nivel de selecciones, en el que tratarán de elevar a dos la suma de trofeos de esta índole para los suyos.

Las dudas se han ido acrecentando con el paso de los días; sin embargo, de acuerdo a reportes recientes, se ha podido confirmar que Lamine sí jugará el Mundial con sus compañeros, pero a pedido de su club tendrá que hacerlo dosificando su tiempo de juego.

Lamine Yamal en el partido amistoso de España contra Egipto | AP

¿Cuánto tiempo podrá jugar Yamal?

La convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 con España ha sido muy criticada, pues no incluyó a ningún jugador del Real Madrid, caso contrario de los del Barcelona, pues aparecen muchos de los importantes en los últimos años para el esquema de Hansi Flick.

Entre ellos por supuesto que destaca la presencia de Lamine Yamal, pues también fue importante para conseguir la Eurocopa en 2024, con una edad menor a la que tiene hoy en día el 10 del Barca; sin embargo, no podrá jugar el torneo con la regularidad que él quisiera, llevando todo al límite de que su propio club ha pedido que dosifiquen su tiempo de juego.

Lamine Yamal lesionado en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

Los reportes indican que el equipo blaugrana ha pedido que Yamal juegue solamente 15 minutos en contra de Cabo Verde en el debut mundialista el próximo lunes 15 de junio en Atlanta, pero para los siguientes duelos el tiempo que podría jugar irá en aumento.

De nueva cuenta en Atlanta, el segundo partido ante Arabia Saudita le permitiría a Lamine jugar al menos una hora de partido, dejándolo con alguna posibilidad de iniciar el partido, pero no de terminarlo, pues los minutos que le han autorizado desde el club son solamente 60.

Sería hasta el último duelo ante Uruguay en Guadalajara cuando Lamine Yamal podría jugar desde el inicio del compromiso, pero no hay o0bligación de que así sea, y tampoco hay nada con respecto a que tenga que terminarlo; ya en las siguientes rondas dependerá de su progreso y de la decisión del entrenador.

¿Cuál es la lesión que acarrea Lamine?

Cerca de un mes y medio en el pasado, Lamine Yamal sufrió un desgarro en el isquio, el cual lo mantuvo fuera del cierre de la temporada y con muchas dudas acerca de si podría jugar el campeonato del mundo por la cercanía que tenía de la fecha de su lesión con el inicio de la competencia.

A la afición española le preocupó en demasía esta situación, pues Yamal fue parte más que importante en el esquema del entreador Luis de la Fuente en la consecución del título de Euro 2024 un par de años atrás, cuando vencieron a Inglaterra en Berlín.