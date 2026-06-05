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Futbol

Lamine Yamal supera a Mbappé y se lleva el premio al Mejor Jugador de LaLiga

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT
Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 09:33 - 05 junio 2026
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El joven delantero del Barcelona se coronó tras una temporada brillante donde consiguió el doblete con el club catalán

Lamine Yamal fue distinguido como el mejor jugador de LaLiga 2025-26 tras firmar un año brillante con la camiseta del Barcelona, escuadra con la que conquistó el campeonato español y la Supercopa de España.

El atacante blaugrana recibió el reconocimiento luego de imponerse en las votaciones realizadas entre los aficionados, los capitanes de los clubes y el comité de expertos de la competición. De esta manera, el juvenil español cerró una temporada soñada tanto en el plano colectivo como en el individual.

Un impacto histórico a los 18 años

Con apenas 18 años de edad, Lamine logró convertirse en el futbolista más desequilibrante del torneo gracias a su velocidad, creatividad y capacidad para resolver partidos importantes. Su impacto en la cancha fue tan grande que terminó en las votaciones por delante de figuras consolidadas de la talla de Kylian Mbappé, Vedat Muriqi, Pablo Fornals y Pépé.

Kylian Mbappé con Real Madrid en LaLiga | AP
Kylian Mbappé con Real Madrid en LaLiga | AP

Estadísticas de una estrella mundial

El extremo culé disputó 28 encuentros de liga y dejó números extraordinarios: anotó 16 goles y aportó 12 asistencias, cifras que lo colocaron de inmediato entre los jugadores más decisivos de toda Europa. Además, compartió el Trofeo Zarra junto a Ferran Torres como el máximo goleador español del certamen.

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP
Lamine Yamal en un partido del Barcelona | AP

A pesar de haber sufrido dos lesiones que lo alejaron de las canchas durante varias jornadas, el equipo dirigido por Hansi Flick encontró en Lamine a su líder futbolístico y emocional en la mayor parte del campeonato.

Este premio confirma lo que ya parecía evidente a lo largo de la temporada: el presente del Barcelona pasa por los pies de Lamine Yamal, una estrella que sigue rompiendo récords y que apunta a marcar una época en el futbol mundial.

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