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Futbol

Las grandes sorpresas de la Fecha FIFA: Francia cayó y España no pudo contra Irak

Ferran Torres l AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:25 - 05 junio 2026
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A una semana de arrancar el Mundial algunas selecciones dejaron más dudas que respuestas

Cada vez falta menos para que el balón Trionda ruede en la cancha del Estadio Ciudad de México en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, es por eso que los equipos terminan su preparación rumbo al torneo más importante del año. Sin embargo, no todos han podido cerrar de la manera esperada.

Jesús Rodríguez l AP

Sorpresas en Europa

A una semana de que empiece el Mundial la mayoría de las selecciones tuvieron duelos amistosos para despedirse de su gente, o algunos ya en terrenos mundialistas conocieron cómo será el reto para los próximos juegos del mes de junio.

Desafortunadamente los planes no salieron como se esperaban pues hubo algunos casos en que los resultados no fueron los esperados para algunas selecciones y con menos de una semana para prepararse las dudas quedaron en el aire.

Francia vs Costa de Marfil | AP

Uno de los primeros duelos en los que su resultado no tardó en darle la vuelta al mundo fue el del empate de la Selección de España, la cual no pudo derrotar a Irak y terminó dejando un polémico empate a un gol en La Coruña, España

Otra de las naciones que sorprendió al mundo por su resultado (ahora para bien) fue Cabo Verde. El cuadro de CONCACAF se impuso de manera imponente ante la Selección de Serbia, dejando buenas sensaciones y sentimientos positivos previo a su debut en el Mundial. 

Regresando a Europa, la subcampeona del mundo y máxima favorita para llevarse de nueva cuenta el trofeo dorado del mundial, Francia, cayó 1-2 ante la selección africana de Costa de Marfil. Con todo y sus titulares en el campo, ‘Le blues’ dejó boquiabiertos a sus fanáticos que se dieron cita en el Estadio de la Beaujoire de Nantes.

Cabo Verde en amistoso ante Serbia l X:mugaboannet2

¿Sorpresas en el Mundial?

Los resultados obtenidos por las selecciones no significa que estos sean los que dictaminen el futuro de los equipos en el mundial, sin embargo, si demuestra que aún hay mucho trabajo por realizar, además de dar pié a que otras selecciones pueda afinar detalles y no cometer los mismos errores ya en un momento importante. 

Francia vs Costa de Marfil | AP
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