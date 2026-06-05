Brian Gutiérrez tras la goleada de México: "Estamos para cosas buenas en el Mundial"

La Selección Mexicana cerró su más reciente compromiso con un contundente 5-1 frente a su similar de Serbia, un resultado que no solo confirma el buen momento equipo tricolor, sino que también sirve como una declaración de intenciones de cara a los retos internacionales que se avecinan.

En este encuentro, el desempeño colectivo fue secundado por actuaciones individuales destacadas que mantuvieron el control del esférico y la presión sobre la defensa serbia durante la mayor parte del cotejo.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Al finalizar el encuentro, Brian Gutiérrez fue uno de los elementos que tomó la palabra para analizar el desempeño mostrado sobre el terreno de juego. El futbolista de Chivas consideró que el marcador fue reflejo del trabajo constante que ha realizado el grupo.

¿Qué dijo Brian Gutiérrez tras la goleada de México?

El mediocampista, quien hasta el año pasado estaba fuera del reflector de Javier Aguirre, consideró que el grupo poco a poco se ha acoplado y que eso se demostró en el triunfo ante Serbia. Además, consideró que tienen lo necesario para mantener ese ritmo competitivo en la próxima Copa del Mundo 2026.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

"Sí, tenemos que ir con el pie derecho y creo que fuimos superiores hoy y se reflejó en el campo y creo que estamos para buenas cosas este mundial", consideró Gutiérrez en declaraciones a TUDN al finalizar el compromiso celebrado en el Estadio Nemesio Diez

Gutiérrez, listo en lo individual para trascender

Fue gracias a su consolidación en el esquema de Gabriel Milito con Chivas que Brian se coló en la lista final del 'Vasco' Aguirre. Hasta este año el mediocampista había pasado "desapercibido", pero tal ha sido su crecimiento que incluso, por ahora, parece estar listo para ser titular en la justa mundialista.

Al respecto, no el jugador no quiso darle mayor relevancia y aseguró que por ahora disfruta cómo se van dando las cosas. "En lo individual yo creo que con mucha confianza, creo que se refleja en el campo, yo quiero divertirme en el campo y gracias a Dios se me está dando".

Por último, destacó que él está a disposición de Aguirre, por lo que tratará de dar lo mejor de sí en la posición que lo pongan, aunque se siente cómodo en donde se desempeña actualmente. "La verdad donde me ponen, creo que mi posición natural es atrás del nueve o de interior por izquierda", finalizó.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7