Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Brian Gutiérrez tras la goleada de México: "Estamos para cosas buenas en el Mundial"

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 01:22 - 05 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El equipo tricolor llega con altas expectativas a la próxima justa mundialista

La Selección Mexicana cerró su más reciente compromiso con un contundente 5-1 frente a su similar de Serbia, un resultado que no solo confirma el buen momento equipo tricolor, sino que también sirve como una declaración de intenciones de cara a los retos internacionales que se avecinan.

En este encuentro, el desempeño colectivo fue secundado por actuaciones individuales destacadas que mantuvieron el control del esférico y la presión sobre la defensa serbia durante la mayor parte del cotejo.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Al finalizar el encuentro, Brian Gutiérrez fue uno de los elementos que tomó la palabra para analizar el desempeño mostrado sobre el terreno de juego. El futbolista de Chivas consideró que el marcador fue reflejo del trabajo constante que ha realizado el grupo.

¿Qué dijo Brian Gutiérrez tras la goleada de México?

El mediocampista, quien hasta el año pasado estaba fuera del reflector de Javier Aguirre, consideró que el grupo poco a poco se ha acoplado y que eso se demostró en el triunfo ante Serbia. Además, consideró que tienen lo necesario para mantener ese ritmo competitivo en la próxima Copa del Mundo 2026.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

"Sí, tenemos que ir con el pie derecho y creo que fuimos superiores hoy y se reflejó en el campo y creo que estamos para buenas cosas este mundial", consideró Gutiérrez en declaraciones a TUDN al finalizar el compromiso celebrado en el Estadio Nemesio Diez

Gutiérrez, listo en lo individual para trascender

Fue gracias a su consolidación en el esquema de Gabriel Milito con Chivas que Brian se coló en la lista final del 'Vasco' Aguirre. Hasta este año el mediocampista había pasado "desapercibido", pero tal ha sido su crecimiento que incluso, por ahora, parece estar listo para ser titular en la justa mundialista.

Al respecto, no el jugador no quiso darle mayor relevancia y aseguró que por ahora disfruta cómo se van dando las cosas. "En lo individual yo creo que con mucha confianza, creo que se refleja en el campo, yo quiero divertirme en el campo y gracias a Dios se me está dando".

Por último, destacó que él está a disposición de Aguirre, por lo que tratará de dar lo mejor de sí en la posición que lo pongan, aunque se siente cómodo en donde se desempeña actualmente. "La verdad donde me ponen, creo que mi posición natural es atrás del nueve o de interior por izquierda", finalizó.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Lo Último
01:22 Brian Gutiérrez tras la goleada de México: "Estamos para cosas buenas en el Mundial"
01:00 México en las Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, 'dos a cero'
00:30 Mundial 2026: Irak, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
00:24 ¿Joel Huiqui se quedará al frente de Cruz Azul? El técnico despeja dudas
00:10 Leyendas mundiales: Kylian Mbappé, artista renacentista en tiempos modernos
00:00 A 6 dias: ¡Inédito! Abuelo y nieto le marcan al mismo rival en Copa del Mundo
23:59 Aguirre tiene estudiada a Sudáfrica y asegura que cualquier pieza encaja en el Tri
23:50 México sueña en grande: el Piojo Alvarado apunta a la Final del Mundial
23:47 ¡Deportividad ante todo! Aguirre 'obligó' a Gallardo a disculparse con Paunovic
23:37 Julián Quiñones ilusionado tras la victoria ante Serbia: "resolvimos todos los contras"