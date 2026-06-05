Julián Quiñones ilusionado tras la victoria ante Serbia: "resolvimos todos los contras"

Sin dudas para la Copa del Mundo. México consiguió una victoria importante ante Serbia en lo que fue su último partido amistoso previo a la justa mundialista. Ahora, tras golear al cuadro europeo, Julián Quiñones considera que el equipo ha resuelto sus problemas previo al partido inaugural del torneo.

El Tricolor se impuso con un contundente 5-1 ante el conjunto balcánico. Con esta victoria, el equipo de Javier Aguirre alcanzó siete partidos consecutivos sin perder incluyendo tres victorias al hilo con lo que llegan ilusionados al partido ante Sudáfrica.

México goleó a Serbia en su último amistoso previo a la Copa del Mundo | MEXSPORT

Resolvieron las dudas

Al término del partido en el Nemesio Diez, Julián Quiñones habló para los medios asegurando que, fuera del resultado, el triunfo ante Serbia demostró que el equipo ya no tiene dudas previo al máximo torneo de selecciones.

"Resolvimos todos los contras en la cancha, eso es lo que realmente importa, el resultado es lo de menos. Muy bien, yo creo que la victoria es bien, pero el planteamiento del equipo, como se mostró hoy, todo lo que generamos hoy, como resolvimos todos los contras en la cancha, eso es lo que realmente importa, el resultado es lo de menos, sabiendo que hicimos un gran partido", comentó para TV Azteca.

Julián Quiñones habló tras la victoria ante Serbia | MEXSPORT

Se siente en un buen nivel

Además del desempeño colectivo, Quiñones también habló sobre su trabajo dentro del equipo. El delantero aseguró que se siente en un buen nivel y considera que sus compañeros lo han ayudado para poder seguir demostrando dentro de la cancha lo que es capáz.

"Muy bien, creo que me siento muy bien, acompañado de grandes jugadores dentro del campo, y me ha sentido esa confianza, ellos me dan la confianza de moverme, de tener libertad con la pelota, y eso me genera confianza en mí mismo y dar lo mejor de mí en cada partido".

Ahora Quiñones se encamina a ser titular en el primer partido de México en la Copa del Mundo. El delantero estaría disputando la primera justa mundialista en su carrera.