¡Listos para el Mundial! México golea a Serbia y ya piensa en Sudáfrica

México cumplió con su último examen antes de la Copa del Mundo 2026 y lo hizo con una victoria. El equipo de Javier Aguirre vino de atrás para derrotar 5-1 a Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en un encuentro que dejó buenas sensaciones de cara al debut mundialista.

Jugadores de la Selección Mexicana enfrentando a Serbia | MEXSPORT

El conjunto serbio sorprendió temprano y silenció por momentos a la afición mexiquense. Al minuto 19, Petar Stanić aprovechó una desatención defensiva entre Johan Vásquez y Jesús Gallardo para quedar con espacio dentro del área y vencer a Raúl “Tala” Rangel con un disparo que puso el 0-1 en el marcador.

México intentó reaccionar de inmediato y encontró recompensa antes del descanso. Al minuto 34, Johan Vásquez dejó atrás el error cometido en el gol rival y apareció dentro del área para rematar de cabeza un servicio preciso de Brian Gutiérrez, decretando el empate para el Tricolor.

Cuando parecía que ambos equipos se marcharían igualados al vestidor, llegó una jugada fortuita para los visitantes. En el tiempo agregado de la primera mitad, Stefan Bukinac terminó enviando el balón a su propia portería, permitiendo que México se fuera al descanso con ventaja de 2-1.

Johan Vásquez marcó el gol del empate ante Serbia | MEXSPORT

Ya en el complemento, el equipo de Aguirre tomó el control del encuentro y encontró el gol de la tranquilidad gracias a su hombre de confianza. Raúl Jiménez, el referente ofensivo del Tricolor. El delantero igualó a Jared Borguetti con 46 tantos. El gol apareció para marcar el tercer tanto mexicano luego de una acción iniciada por Julián Quiñones, cuyo envío terminó favoreciendo al delantero para definir y ampliar la ventaja.

Con el resultado encaminado, Javier Aguirre movió sus piezas y dio ingreso a Guillermo Martínez y Alexis Vega. La entrada del atacante de Toluca fue especialmente celebrada por la afición del Nemesio Diez, que se rindió ante uno de los grandes ídolos recientes del club escarlata.

Raúl Jiménez marcó un nuevo gol y sueña con ser el máximo goleador del Tri | MEXSPORT

Para el 72’ Adem Avdić, anotó en su propia portería y aumentó la ventaja de México en el marcador. También apreció Luis Chávez al minuto 90 para poner el último clavo.