Jalisco lidera al equipo Tricolor: el estado que más jugadores aporta al Mundial 2026

La conformación de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 deja un dato revelador: ningún estado aporta más futbolistas al Tricolor que Jalisco. Con seis jugadores nacidos en territorio jalisciense, la entidad encabeza la lista de representantes de cara a la siguiente justa mundialista.

Con seis futbolistas en la convocatoria definitiva, Jalisco se consolida como el estado con mayor representación dentro del plantel que dirige Javier Aguirre. La entidad aporta a Raúl Rangel, originario de Ciudad Guzmán; Israel Reyes, nacido en Autlán de Navarro; y Luis Chávez, de Cihuatlán, además de los tapatíos Guillermo Ochoa y César Huerta. La presencia jalisciense en el Tricolor refleja la importancia de la formación futbolística de la región y su constante aporte de talento a la Selección Mexicana.

Raúl 'Tala' Rangel, durante el entrenamiento de la Selección Nacional de México | IMAGO7

La presencia jalisciense no es casualidad. El estado alberga algunos de los proyectos formativos más importantes del país y será además una de las sedes de la Copa del Mundo, fortaleciendo aún más su vínculo con el futbol mexicano.

Detrás de Jalisco aparece Guanajuato, que contará con tres representantes en la justa mundialista. Roberto Alvarado, nacido en Salamanca, así como los celayenses Guillermo Martínez y Armando González, conforman la aportación del Bajío al seleccionado nacional.

Coahuila y Sonora ocupan el siguiente escalón con dos futbolistas cada uno. Desde Torreón llegan Carlos Acevedo y Jorge Sánchez, mientras que Sonora estará representada por César Montes, nacido en Hermosillo, y Johan Vásquez, originario de Navojoa.

Johan Vásquez, jugador de la Selección Mexicana | IMAGO7

La Ciudad de México también tendrá una presencia importante gracias a Erik Lira y Alexis Vega, dos jugadores que se han consolidado como piezas relevantes dentro del futbol mexicano.

Además, la convocatoria refleja el carácter multicultural que ha adquirido la Selección Mexicana en los últimos años. Estados Unidos aporta a Brian Gutiérrez, nacido en Illinois, y a Obed Vargas, originario de Alaska. A ellos se suman futbolistas nacidos fuera del país que hoy defienden los colores del Tricolor, como Álvaro Fidalgo, originario de Asturias, España; Julián Quiñones, nacido en Nariño, Colombia; y Santiago Giménez, quien vio la luz en Buenos Aires, Argentina.

Julián Quiñones jugando contra Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca l MEXSPORT Álvaro Fidalgo debutando con la Selección Mexicana ante Portugal l MEXSPORT