Johan Vásquez no se conforma; quiere ser más que capitán del Genoa

Hay jugadores que resultan antipáticos con el público, ya sea por algún tinte de soberbia o su poca conexión con el mismo. Sin embargo, hay otros que desde los primeros instantes se convierten los favoritos de las aficiones, como el caso de Johan Vásquez con el Genoa y la Selección Mexicana.

El héroe de Navojoa pasó de ser un completo desconocido a conquistar los corazones primeros de la afición mexicana, para después dar paso al dominio de la zaga de Italia. En el programa "La Selección en tus Manos", de Claro Sports, Johan comentó cómo fue su crecimiento en clubes y el Tricolor.

"Tenía muchas emociones cruzadas. Venía de mi segundo descenso consecutivo, recibes comentarios, capaz hubiera tenido otra mentalidad y hubiera abandonado muchas cosas. A lo mejor no hubiera estado aquí. Había muchas cosas en el aire donde yo no sabía mi futuro, yo lo que quería era tener un poquito de estabilidad porque ya tenía una familia a la que le quería dar esa estabilidad", agregó.

Johan Vásquez, jugador de la Selección Mexicana | IMAGO7

De no jugar a ser titular indiscutible

Johan Vásquez también comentó lo frustrante que fueron sus primeras etapas en Selección Mexicana, en las cuales solamente era convocado sin jugar. El defensor agregó que pensó en dejar un tiempo al Tricolor, hasta que llegó la Copa Oro 2025.

"Llegó un momento donde dije 'o me reparo yo emocionalmente o esto va a explotar'. Gracias a Dios, como en el futbol y en la vida, las cosas cambian. Hubo ese cambio de Jaime Lozano, me llegó bastante bien porque era un entrenador que me conoce bastante bien y me dio la confianza. Le respondí bien y pudimos ganar esa Copa Oro", comentó.

Serie A presume gol de Johan Vásquez con Genoa ante Monza | AP

¿Qué más dijo Johan Vásquez?

El jugador mexicano también destacó su momento en el Genoa, equipo con el cual se consolidó y dejó en claro su excelso nivel. El jugador que milita en Italia comentó que la cultura de dicho país es impresionante.

"No me veo renunciado a esta cultura, haciéndome a un lado. Me gustaría mucho que mis hijos sigan esta cultura y por qué no a futuro estar en México", sentenció el capitán del equipo italiano.