¡Con la mente en México! Sudáfrica ya entrena en México de cara a la Copa del Mundo

A una semana de que se lleve a cabo el partido Inaugural de la Copa del Mundo 2026, la selección de Sudáfrica ya se encuentra en tierras aztecas para alistar el partido ante México el próximo jueves 11 de junio. El equipo africano incluso ya tuvo su primer entrenamiento de cara al importante partido.

Sudáfrica llegó a México

Desde el pasado martes, los 'Bafana Bafana' aterrizaron en México. A través de redes sociales, el equipo compartió su llegada en el avión del equipo. "El equipo finalmente se ha instalado en México después de horas y horas de viaje. Es hora de descansar, el trabajo duro comienza ahora", expresó el club en una publicación.

Un día más tarde, el cuadro africano protagonizó una jornada especial en Pachuca, Hidalgo, donde realizó un entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Hidalgo ante la presencia de decenas de aficionados.

El equipo de Sudáfrica entrenó en las instalaciones de Pachuca | X @BafanaBafana

Desde las primeras horas del día, seguidores del futbol acudieron al inmueble para observar de cerca a los integrantes de los ‘Bafana Bafana’, escuadra que eligió a la capital hidalguense como su centro de operaciones durante la justa mundialista.

La práctica representó una oportunidad para que los aficionados convivieran con el ambiente mundialista y observaran de cerca el trabajo que realiza una de las selecciones participantes en el certamen más importante del futbol internacional.

Pachuca recibe a la delegación sudafricana rumbo al Mundial 2026

Pachuca recibió a Sudáfrica en el Estadio Hidalgo | X @Tuzos

Listos para el Mundial

Antes de comenzar la práctica, el director técnico de Sudáfrica, Hugo Broos, expresó su agradecimiento por el recibimiento que han tenido desde su llegada a territorio mexicano. “Estamos muy felices de estar aquí. Desde nuestro primer día sentimos el cariño de la ciudad y de su gente. Muchas gracias por recibirnos con tanta hospitalidad”, señaló el estratega.

A pesar de que durante la tarde se registraron condiciones climáticas inestables y la lluvia amenazó con hacerse presente, el entrenamiento pudo desarrollarse sin contratiempos en la cancha del Estadio Hidalgo.

Sudáfrica ya sumó múltiples entrenamientos en las instalaciones de Pachuca | X @Tuzos

La sesión tuvo una duración aproximada de una hora y contempló distintas actividades físicas y tácticas. Los futbolistas realizaron ejercicios de estiramiento, movilidad, trabajo con balón y dinámicas enfocadas en la posesión de la pelota, como parte de la planificación diseñada por el cuerpo técnico.

Esta práctica representó la tercera sesión de entrenamiento de Sudáfrica desde su llegada a Pachuca y forma parte de un proceso de adaptación a las condiciones de altura y al entorno que encontrarán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.