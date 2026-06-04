Aguirre ve a Rafa Márquez como su sucesor natural y descarta rumores sobre su futuro

A un año de concluir su ciclo al frente de la Selección Mexicana tras la Copa del Mundo de 2026, Javier Aguirre dejó claro que ve en Rafa Márquez al candidato ideal para tomar las riendas del Tricolor una vez que él dé un paso al costado.

El “Vasco” respaldó abiertamente el trabajo de su auxiliar técnico y destacó el crecimiento que ha tenido desde su llegada al cuerpo técnico nacional.

Javier Aguirre en rueda de prensa | IMAGO7

Está feliz con la Selección, está viendo qué sigue. Está más que preparado para continuar, hombro con hombro. La evolución de Rafa es a pasos agigantados. Hoy lo ves y sabes que es el entrenador, yo me hago costalito, no le veo mayor problema al respecto”, señaló Aguirre.

Por otra parte, el estratega mexicano también habló sobre qué hará una vez que termine su participación en el Mundial de 2026 y reconoció que todavía no tiene definido su futuro.

Javier Aguirre y Rafa Márquez en Selección Mexicana | IMAGO7

No tengo ni zorra idea. Me iba a retirar con 60 años, espérate, nos falta pagar no sé qué, órale, vamos a Egipto, a Tokio. Es un rumor, no jodas, coordinador de selecciones nacionales”, comentó entre risas al ser cuestionado sobre una posible permanencia dentro de la estructura de la Federación Mexicana de Futbol.

Cuerpo técnico de México | IMAGO7

Aguirre también aprovechó para destacar el momento que vive la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo, asegurando que el proyecto marcha conforme a lo planeado y que el grupo se encuentra listo para afrontar cualquier reto.

La planeación va con lo que va, vamos perfecto. Las lesiones son inherentes al juego. No me doy cuenta si debutan en un Mundial, están preparados desde niños. Están preparados para jugar o no jugar donde les toque. Hay una solidez y una camaradería con las mismas ganas”, afirmó.