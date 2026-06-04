¿Cuántos jugadores nacidos en Francia habrá en el Mundial?

Francia no solo llegará al Mundial 2026 como una de las selecciones favoritas al título, sino también como el país que más futbolistas aportará a la justa mundialista. De los 26 jugadores convocados por los Bleus, 23 nacieron en territorio francés, una muestra del talento que continúa produciendo una de las potencias del futbol internacional.

Florian en la victoria de Francia | AP

Sin embargo, la influencia francesa va mucho más allá de su propia selección. Un total de 99 futbolistas nacidos en Francia disputarán la Copa del Mundo, ya sea defendiendo los colores del conjunto galo o representando a otras naciones gracias a su doble nacionalidad.

La diversidad cultural de Francia ha permitido que numerosos jugadores opten por representar a los países de origen de sus familias. Selecciones como Marruecos, Argelia, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Haití cuentan con varios futbolistas nacidos en suelo francés dentro de sus plantillas mundialistas.

Victoria de Francia en las Eliminatorias Europeas | AP

76 jugadores nacidos en Francia decidieron representar a otros países en el Mundial 2026, mientras que 23 lo harán con la selección francesa. La cifra convierte a Francia en la nación con mayor presencia en el torneo si se toma en cuenta únicamente el lugar de nacimiento de los futbolistas.

Francia mantiene paso firme en Eliminatorias | AP

Casos como los de Achraf Hakimi con Marruecos, Ismaël Bennacer con Argelia, Youssouf Sabaly con Senegal o Michael Olise con Francia reflejan una tendencia que se ha vuelto habitual en el futbol internacional, donde muchos jugadores tienen la posibilidad de elegir entre dos o más selecciones nacionales.

Así, mientras Francia buscará conquistar una nueva Copa del Mundo, también tendrá representación indirecta en buena parte de los equipos participantes. El Mundial 2026 confirmará una vez más que el país europeo no solo es una potencia dentro de la cancha, sino también una de las mayores fábricas de talento futbolístico del planeta.