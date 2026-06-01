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Mundial 2026

Leyendas mundialistas: Just Fontaine, el goleador insuperable de la Copa del Mundo

Just Fontaine l X: @manualjr
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:00 - 01 junio 2026
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El jugador que marcó un récord difícil de romper en la historia de los mundiales

Nació el 18 de agosto en el año de 1933 en Marruecos, con una gran capacidad para resolver situaciones de juego en el área chica lo posicionaron como una de las grandes amenazas ofensivas en el futbol de esa época.

El delantero francés, Just Fontaine pasó a la historia de los mundiales al conseguir un récord difícil de superar incluso en los tiempos modernos. En una sola edición, la cuál fue en Suecia 1958, consiguió anotar 13 goles a lo largo del torneo.

Just Fontaine trata de vencer al arquero brasileño Gilmar en Suecia 58 | AP

Lo mas destacable de esta hazaña fue que no tuvo que recurrir a ningún penal para conseguir ese numero de anotaciones. Cumpliendo con una efectividad casi perfecta, consiguiendo un hat-trick frente a Paraguay, con Yugoslavia e Irlanda del Norte metió doblete, uno más ante Brasil y cerró contra Alemania con cuatro goles.

Carrera corta, leyenda grande

Su época dorada la vivió con el equipo de los Reims conquistó tres títulos de la Ligue 1, una Copa de Francia y llegó a la final de la Copa Europea en 1959. La carrera de Fontaine tuvo un final repentino cuando solo tenía 28 años de edad, tras varias lesiones recurrentes tuvo que dejar el mundo del futbol, pero ese récord en Suecia de 1958 lo dejo marcado como una gran leyenda en los Mundiales

Just Fontaine con Francia en Suecia 58

El goleador eterno

Con su récord historico de mayor numero de goles anotados en un mundial, con 13 goles anotados. Aunque fue su única participación en una Copa del Mundo, gracias a esos tantos obtuvo la Bota de Oro en 1958 y establecer una marca que hasta el día de hoy se mantiene intacta. 

  • Fase de grupos: 1 gol a Escocia, 2 goles a Yugoslavia y 2 goles a Irlanda del Norte.

  • Cuartos de final: 3 goles (hat-trick) contra Paraguay.

  • Semifinales: 1 gol ante Brasil.

  • Partido por el tercer lugar: 4 goles a Alemania Occidental.

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