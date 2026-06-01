Selección Mexicana apunta a jugar la Fase de Grupos del Mundial con sus tres uniformes

La Selección Mexicana se encuentra a la vuelta de la esquina para hacer su debut mundialista ante Sudáfrica; el conjunto dirigido por Javier Aguirre se encuentra afinando detalles con sus 26 jugadores y ahora apuntan a vestir sus tres uniformes en la Fase de Grupos.

De acuerdo con información de Footy Headlines el seleccionado mexicano utilizará el verde para el juego ante los africanos, posteriormente ante Corea del Sur con la indumentaria negra y finalmente el banco ante Chequia. Esta será la primera vez que una selección o haga en un Mundial.

Johan Vásquez, jugador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Uniforme local (Verde)

Adidas lanzó toda la colección para sus selecciones, incluida la de México, la cual es del típico color verde y blanco, con vivos rojos en los puños y el cuello. Adidas se aseguró de no infringir ninguna ley y colocaron una leyenda: “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”. La playera salío oficialmente el 6 de noviembre.

El diseñó el nuevo uniforme tomando como referencia la camiseta que el Tri utilizó en 1998, misma que lleva plasmado el Calendario Azteca por todo el frente de la camiseta con una decoración ene l centro con el escudo de la Selección Mexicana, el short incluye el verde igualmente y las cercetas en tonalidad de color rojo.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuál es el segundo uniforme (Blanco)?

La segunda equipación del Tri tiene una camiseta que presenta una base de color blanco, complementada con sutiles detalles en verde y rojo y un patrón termosellado que le añade textura. El regreso del icónico logo trefoil de adidas, como parte de su colección originals. El lema "Somos México" ubicado en la parte alta de la espalda. Un cuello en 'V' que aporta un toque de elegancia y sobriedad al conjunto.

El uniforme se complementa con un short de color verde, que llevará las tres franjas características de la marca en rojo y blanco. Las calcetas, por su parte, serán blancas con vivos en verde y rojo, manteniendo la coherencia cromática de toda la equipación.

Selección Mexicana, en el Estadio Azteca, tras el empate ante Portugal | IMAGO7

El tercer uniforme (Negro)

El nuevo uniforme destaca por una base negra profunda con texturas sutiles integradas en la tela, las cuales rinden homenaje a la riqueza cultural del país. Los elementos visuales más llamativos se encuentran en los detalles, comenzando por las icónicas tres franjas de Adidas sobre los hombros, que lucen los colores verde, blanco y rojo de la bandera nacional. Asimismo, el logotipo de la marca alemana presenta un diseño tricolor especial que se alinea perfectamente con la estética general de la prenda.

Selección Mexicana | IMAGO7