Arne Slot y su salida del Liverpool: ¿cuáles fueron sus aciertos y su fractura con el equipo?

Arne Slot concluyó su etapa como entrenador del Liverpool, después de una temporada con más bajas que altas. Los Reds perdieron la esencia que con Jürgen Klopp ya habían construido, por lo que se alejaron de cualquier aspiración a los títulos este año.

A pesar de entregar una Premier League la temporada pasada, Arne Slot perdió la confianza y paciencia de la afición, ya que los resultados no eran favorables, pero además, el estilo de juego ya no identificaba a la hinchada Red

Ander Slot en el Liverpool vs. Tottenham Hotspur, compromiso de la Premier League | AP

¿Cuáles fueron los aciertos de Slot en su etapa con Liverpool?

En un principio, Slot hizo un trabajo impecable cuando tomó las riendas de un club que ya estaba acostumbrado al trabajo de una leyenda, Jürgen Klopp. El neerlandés le dio continuidad a ese estilo de juego e incluso lo potenció, lo que lo llevó a levantar la Premier League.

Parte de ese éxito vino por su forma de trabajar con futbolistas que no se habían desarrollado por completo, tal es el caso de Ryan Gravenberch, quien explotó su potencial bajo el mando de Slot. Además, Cody Gakpo también se vio beneficiado en la nueva dinámica.

Ryan Gravenberch, del Liverpool, en festejo ante Chelsea | AP

A ellos se les suma Dominik Szoboszlai, que tuvo un rol más protagónico en el sistema de Slot. Su forma de presionar y encontrar líneas de pase, fueron clave para el éxito de los Reds en la temporada pasada. Por otro lado, la libertad que el neerlandés le dio a Mohamed Salah, también resultó esencial para que mostrara una de sus mejores versiones.

Por último, otro de los grandes aciertos de Slot fue su manejo de situaciones complicadas para el grupo, en especial el fallecimiento de Diogo Jota, que paralizó al mundo del futbol. Con madurez y profesionalismo afrontó la complejidad de este golpe al recordar y honrar al atacante portugués.

Arne Slot I AP

Los ‘pecados’ de Slot en Liverpool

Más allá de los temas estadísticos y récords negativos con el equipo, Slot cometió errores que lo condenaron con la afición y la opinión pública, como sus declaraciones después de derrotas, las cuales carecieron de autocrítica y, en ocasiones, que molestaron a un gran sector de la hinchada.

Sus continuos conflictos con Mohamed Salah decepcionaron al equipo por mostrar poca unión. Las declaraciones entre ambos perduraron hasta el final de temporada, luego de que el egipcio criticara el estilo de juego de Slot. El dejar a una leyenda en la banca por varios partidos de la temporada generó una fuerte tensión con el grupo y, por supuesto, con la afición.

Arne Slot, exentrenador del Liverpool | AP

Las cosas con Slot y Liverpool comenzaron a complicarse desde el tramo final de la temporada pasada, cuando el equipo perdió la Final de la Copa de la Liga ante Newcastle, y posteriormente en Octavos de Final de la Champions League contra Paris Saint-Germain.

La decepción generada por caer en Champions League dos veces consecutivas contra el PSG dejaron a la institución y a la grada con un mal sabor de boca, además de los pobres resultados en liga, en la que apenas clasificaron a la competencia europea.