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Futbol

Aston Villa humilla al Liverpool y pone en riesgo a los Reds rumbo a la Champions League

Aston Villa festejando su triunfo ante Liverpool l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:17 - 15 mayo 2026
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El conjunto de Unai Emery goleó 4-2 en Villa Park y dejó a Liverpool al borde del desastre europeo

Aston Villa firmó una noche inolvidable en Villa Park tras derrotar 4-2 al en un auténtico partidazo de la Premier League, resultado que aseguró el boleto de los Villanos a la próxima edición de la Champions League y, al mismo tiempo, dejó a Liverpool con serias dudas sobre su futuro europeo.

El equipo dirigido por Unai Emery mostró contundencia absoluta frente a un Liverpool que volvió a exhibir enormes problemas defensivos y que ahora llegará a la última jornada con presión total por mantenerse entre los puestos de Champions.

Watkins comandó la fiesta en Villa Park

El encuentro explotó en intensidad desde la segunda mitad. Morgan Rogers abrió el marcador para Aston Villa antes del descanso, aunque Virgil van Dijk empató momentáneamente para Liverpool al inicio del complemento.

Gol de Virgin Van Dijk ante Aston Villa l AP
Gol de Virgin Van Dijk ante Aston Villa l AP

Sin embargo, la reacción visitante duró muy poco. Ollie Watkins apareció como la gran figura de la noche con un doblete letal que terminó por romper a los Reds, mientras John McGinn sentenció el partido con el cuarto tanto para desatar la locura en Birmingham.

Aunque Van Dijk marcó nuevamente en tiempo agregado, el daño ya estaba hecho para un Liverpool completamente superado en defensa y sin capacidad de reacción.

John McGinn festejando con Unai Emery l AP
John McGinn festejando con Unai Emery l AP

Liverpool, al borde de quedarse fuera de Europa

La derrota dejó al conjunto de Arne Slot en una posición delicadísima de cara al cierre de temporada. Liverpool se mantiene quinto, pero con Bournemouth y otros clubes todavía presionando por los puestos europeos.

Lo que parecía una clasificación tranquila a la próxima Champions League hoy se convirtió en un auténtico drama para los Reds, quienes podrían cerrar una temporada desastrosa quedándose fuera del torneo más importante de Europa.

Además, la caída representó la derrota número 12 de Liverpool en la temporada de Premier League, su peor registro en más de una década.

Arne Slot, frustrado por la derrota del Liverpool l AP
Arne Slot, frustrado por la derrota del Liverpool l AP

Aston Villa sueña en grande

Mientras Liverpool vive momentos de incertidumbre, Aston Villa atraviesa uno de los mejores escenarios de su historia reciente. El equipo de Emery no solo aseguró su presencia en la próxima Champions League, sino que también llegará motivadísimo a la Final de la Europa League frente al Freiburg.

La afición villana celebró una noche histórica en Villa Park, consciente de que el club vuelve a colocarse entre los protagonistas del futbol europeo.

Watkins celebra su doblete ante el Liverpool l AP
Watkins celebra su doblete ante el Liverpool l AP
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