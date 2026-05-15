De ser "robado" por América, a echarse a Chivas al hombro: la historia de Omar Govea

Hoy, Omar Govea vive uno de los mejores momentos de su carrera. Bajo el mando de Gabriel Milito, el mediocampista se ha convertido en uno de los jugadores fuertes de Chivas, no solamente ahora que el Guadalajara ha tenido que afrontar partidos sin varios de sus seleccionados, sino desde la llegada del técnico argentino al banquillo rojiblanco. Con personalidad, liderazgo y equilibrio en medio campo, Govea se ha ganado un lugar como uno de los referentes del equipo.

Pero detrás del presente rojiblanco existe una historia poco conocida. Una que comenzó en San Luis Potosí, pasó por el América y terminó convirtiendo a Govea en uno de los hombres que hoy se echa a Chivas al hombro.

Omar Govea, jugador de Chivas | IMAGO7

El comienzo del camino de Omar Govea

Todo inició en 2011, cuando Omar Govea se incorporó al Centro de Formación del entonces Club San Luis. Después de varias invitaciones por parte de la institución potosina, tanto el jugador como su familia aceptaron integrarse al proyecto, por lo que de inmediato pasó a formar parte de la categoría Sub-15 del club, que además adquirió sus derechos de formación.

Bajo la dirección de Armando Jiménez, Govea comenzó a destacar rápidamente por sus condiciones técnicas, visión de juego y personalidad dentro del campo. Fue así como participó en un torneo nacional organizado por un importante banco, competencia que reunía a las fuerzas básicas de todos los clubes de la Liga MX.

Ahí apareció el primer gran giro en su carrera. De acuerdo con lo compartido por el propio Armando Jiménez, fue Jesús 'Chucho' Ramírez quien quedó impresionado con las cualidades del joven potosino. El entonces directivo americanista observó el perfil del mediocampista y prácticamente de inmediato pidió que fuera llevado al América.

La operación se terminó concretando rápidamente. En gran parte, porque en aquel momento América y San Luis mantenían una estrecha relación institucional, siendo considerados clubes "hermanos", lo que facilitó el movimiento del futbolista hacia Coapa.

Omar Govea, en América | IMAGO7

¿Cómo fue la transición de Omar Govea?

Sin embargo, la historia en el América nunca terminó de consolidarse. Aunque era considerado un jugador con proyección, Govea tuvo que salir a préstamo, tal como ocurrió en su momento con futbolistas como Sebastián Córdova y el propio Ricardo Marín. Mineros fue uno de los destinos en los que buscó minutos y crecimiento profesional lejos de los reflectores azulcremas.

Pero cuando parecía que finalmente tendría una oportunidad definitiva en Coapa, Omar tomó una decisión distinta. Apostó por salir al futbol europeo y buscar un camino propio en el Porto FC, alejándose del entorno americanista y comenzando una carrera que terminaría moldeando al futbolista que hoy lidera el medio campo rojiblanco.

Los años en Europa le dieron experiencia, madurez y carácter. Y ahora, con Gabriel Milito en el banquillo, todas esas vivencias parecen haber encontrado sentido en Chivas.

Porque el jugador que alguna vez fue "arrebatado" por el América, hoy es uno de los hombres más importantes del Guadalajara. Un futbolista que dejó atrás las promesas para convertirse en realidad y que, partido a partido, comienza a cargar con el peso futbolístico del Rebaño Sagrado.