Gabriel Milito destaca el orgullo por sus seleccionados y la confianza en el proyecto

El director técnico Gabriel Milito dejó claro que las ausencias de jugadores convocados a sus selecciones nacionales nunca fueron vistas como un obstáculo dentro del equipo, sino como una muestra del crecimiento y el buen trabajo que se ha realizado a lo largo del torneo.

Tras conseguir el pase a la siguiente fase con Chivas, el estratega argentino aseguró que contar con futbolistas representando a México es motivo de satisfacción para todo el club, ya que refleja el nivel competitivo que han alcanzado tanto el grupo como los jugadores de manera individual.

Obviamente, lejos de ser un problema, las ausencias de los chicos que fueron a la selección para nosotros fueron un gran orgullo, porque todo jugador quiere jugar un Mundial

Nunca lo vimos como algo negativo, sino como un reconocimiento al trabajo colectivo del equipo y también al esfuerzo individual de cada uno de ellos

Chivas vs Tigres | MEXSPORT

Milito reconoció que el reto no fue sencillo para los futbolistas que permanecieron trabajando con el plantel, aunque destacó la convicción del grupo para mantenerse enfocado y alcanzar los objetivos trazados.

Los que nos quedamos trabajamos muy duro para intentar conseguir esto que hoy logramos

No era fácil y podía no haber ocurrido, pero sucedió porque creemos en el proceso, porque confiamos en el trabajo y porque esa confianza ya existía desde antes

Santiago Sandoval, Chivas vs Tigres | IMAGO7

Milito pide calma con Santiago Sandoval y respalda el trabajo del club

El técnico también habló sobre el presente de Santiago Sandoval, quien se convirtió en la figura de la noche, por lo que Milito pidió paciencia y tranquilidad para acompañar el desarrollo del jugador.

A Santi le diría que disfrute mucho este momento, porque el camino que comenzó en el futbol profesional apenas inicia

Tiene que seguir trabajando de la misma manera y no detenerse por algunos elogios

Lo importante será mantener y sostener lo que ha demostrado hasta ahora. Él tiene mucha humildad y eso será fundamental para seguir creciendo

Victoria de Chivas vs Tigres | IMAGO7

Nosotros iremos explicándole muchas cosas del futbol, pero sobre todo debe mantener la calma y seguir enfocado

Finalmente, Milito destacó que el buen momento que atraviesa el club es consecuencia de un proyecto sólido construido durante todo el torneo y respaldado por la directiva encabezada por Amaury Vergara.

La dinámica positiva se construye día a día. Lo que vive hoy el club va mucho más allá de un solo resultado y tiene mucho que ver con nuestro máximo líder, que es Amaury

Un partido no va a cambiar la sensación ni el trabajo que hemos realizado. Lo hemos hecho de una manera merecida

Esta buena dinámica se mantuvo durante todo el torneo y al final todos confiaron en el proceso. Sin esa confianza habría sido muy difícil conseguir este resultado