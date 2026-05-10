Pumas vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

Club Universidad Nacional se enfrentará a América en un apasionante encuentro correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de Liga MX . El partido está programado para el 11 de mayo de 2026 a las 19:15 horas. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en su lucha por los primeros lugares del torneo mexicano.

Pumas y América en la Ida | Imago7

Club Universidad Nacional llega a este encuentro en un excelente momento, con una racha de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los Pumas empataron 3:3 contra América (03.05.2026), y luego encadenaron cuatro victorias consecutivas: vencieron a Pachuca por 0:2 (25.04.2026), superaron a FC Juárez por 4:2 (22.04.2026), derrotaron a Atlético de San Luis por 0:2 (18.04.2026) y se impusieron a Mazatlán FC por 3:1 (12.04.2026). Por su parte, América presenta un rendimiento más irregular con dos victorias, una derrota y dos empates en sus últimos compromisos. Empataron 3:3 contra Club Universidad Nacional (03.05.2026), perdieron 0:1 ante Atlas (26.04.2026), vencieron a León por 2:3 (22.04.2026), derrotaron a Toluca por 2:1 (19.04.2026) y cayeron 0:1 frente a Nashville SC en la Liga de Campeones de la CONCACAF (15.04.2026).

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio en sus últimos cinco enfrentamientos, con dos victorias para cada equipo y un empate. El encuentro más reciente terminó en un emocionante empate 3:3 el 3 de mayo de 2026 en la Liga MX, con CF América como local. Anteriormente, el 22 de marzo de 2026, Club Universidad Nacional se impuso por 1:0 en casa. El 28 de septiembre de 2025, América goleó a los Pumas por 4:1 como local. El 23 de febrero de 2025, América venció a Universidad Nacional por 0:2 en condición de visitante. Finalmente, el 30 de septiembre de 2024, los Pumas se llevaron la victoria por 0:1 en su visita al América. Este equilibrio en los enfrentamientos directos promete un partido muy disputado.

Pumas y América en 4tos de Final l IMAGO7

Pese al empate que se dio en la cancha del Estadio Banorte durante el duelo de Ida, Pumas llega a la Vuelta de estos Cuartos de Final con una importante 'ventaja' que puede ser crucial para avanzar de ronda y ese es el criterio de desempate. Al terminar como lideres de la Fase Regular, el empate global le da al Club Universidad el boleto a Semis, eso significa que América está obligado a ganar en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Gol de Jordan Carrillo con Pumas vs América | IMAGO7

¿DÓNDE VER PUMAS VS AMÉRICA?